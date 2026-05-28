Opera al 100 % servicio de agua en colonias del suroriente de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Aguas de Saltillo mantiene monitoreo en sectores altos tras la falla eléctrica que afectó sistemas de bombeo por la tormenta del martes
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el servicio de agua potable ya opera al 100 por ciento en las 24 colonias del suroriente que resultaron afectadas tras las fallas eléctricas provocadas por la tormenta registrada durante la madrugada del martes.
De acuerdo con las autoridades, la interrupción en el suministro ocurrió luego de la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que dejó fuera de operación diversos equipos de bombeo que abastecen a ese sector de la ciudad.
Para restablecer el servicio, personal del Municipio, la CFE y Aguas de Saltillo trabajó de manera coordinada en la rehabilitación de los sistemas afectados, así como en la recuperación de los pozos que forman parte de la captación de Zapalinamé.
Una vez concluidas las maniobras técnicas, se normalizó el suministro en las colonias afectadas. No obstante, Aguas de Saltillo mantiene monitoreo permanente para atender reportes relacionados con presión y abastecimiento, principalmente en las partes altas.
Entre los sectores donde ya se regularizó el servicio se encuentran Arcos de Belén, Agua Azul, San Esteban, La Condesa, San Ramón, Urdiñola, Arboledas Popular, González, La Palma, Loma Bonita, Parajes de Oriente, Zapalinamé, El Paraíso, Cantabria, Monte Vista, Lomas Verdes, Miguel Hidalgo y Lomas de Lourdes, entre otras.