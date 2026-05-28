Opera al 100 % servicio de agua en colonias del suroriente de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el servicio de agua potable ya opera al 100 por ciento en las 24 colonias del suroriente que resultaron afectadas tras las fallas eléctricas provocadas por la tormenta registrada durante la madrugada del martes.

De acuerdo con las autoridades, la interrupción en el suministro ocurrió luego de la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que dejó fuera de operación diversos equipos de bombeo que abastecen a ese sector de la ciudad.