Propone Rubén Moreira, diputado por Coahuila, igualdad en pensiones para jubilados del Cenace

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a aplicar a sus jubilados y pensionados el mismo criterio que actualmente beneficia a quienes laboraron en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de evitar un trato diferenciado en el cálculo de sus prestaciones. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI explicó que, tras la reforma al artículo 127 de la Constitución, miles de personas retiradas vieron reducidas sus pensiones debido a la interpretación adoptada para establecer los límites de pago.

Recordó que, posteriormente, el Gobierno Federal rectificó ese criterio para los extrabajadores de Pemex y CFE, al reconocer que debían respetarse los derechos adquiridos y utilizar como referencia el cien por ciento de la remuneración correspondiente a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, además de cubrir las diferencias económicas generadas. PLANTEA CORREGIR CRITERIO ADMINISTRATIVO Rubén Moreira sostuvo que esa misma interpretación debe extenderse al personal jubilado del Cenace, al considerar que existe una situación jurídica equivalente y que mantener criterios distintos representa un trato desigual. “No puede haber pensionados de primera y de segunda, ni permitir que una misma disposición constitucional se aplique de manera distinta según la institución donde trabajó cada servidor público”, señaló. El legislador recordó que la propia Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal reconoció la existencia de interpretaciones contradictorias sobre el artículo 127 constitucional y determinó que debía privilegiarse la protección de los derechos adquiridos de quienes ya se encontraban jubilados. Por ello, el punto de acuerdo plantea que el Cenace adopte el mismo criterio administrativo vigente para Pemex y CFE, con el fin de homologar el cálculo de las pensiones. Además, solicita que el organismo realice los ajustes correspondientes y cubra los montos que dejaron de percibir las personas afectadas desde que comenzó a aplicarse el criterio que redujo sus ingresos.

RECUERDA PROTESTAS EN TORREÓN Moreira Valdez afirmó que el principio de igualdad ante la ley impide que una misma disposición constitucional se aplique de manera distinta cuando existen condiciones jurídicas equivalentes, por lo que llamó a corregir la situación en favor de quienes dedicaron años de servicio al Estado. El legislador recordó que en Torreón se han registrado diversas manifestaciones por parte de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, quienes han denunciado la reducción retroactiva de sus pensiones. Las protestas se han realizado en la Plaza Mayor, el Aeropuerto Internacional de Torreón y en vialidades como el bulevar Independencia y la calzada Colón, donde los exempleados han exigido revertir los recortes y evitar la aplicación retroactiva del nuevo tope a sus prestaciones.