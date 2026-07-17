Gestionará Verónica Martínez recursos federales para drenaje pluvial de Torreón

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    Gestionará Verónica Martínez recursos federales para drenaje pluvial de Torreón
    Verónica Martínez afirmó que buscará gestionar recursos federales para que el proyecto del drenaje pluvial pueda incorporarse, por etapas, al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. SANDRA GÓMEZ

La diputada Verónica Martínez plantea incorporar el proyecto de más de 2 mil millones de pesos al Presupuesto de Egresos por etapas

TORREÓN, COAH.- De cara a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, la diputada federal Verónica Martínez García manifestó su disposición para gestionar los recursos necesarios que permitan avanzar en la construcción del sistema de drenaje pluvial de Torreón, proyecto estratégico cuyo costo supera los 2 mil millones de pesos.

La legisladora señaló que mantendrá la coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y con el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, a fin de establecer una ruta institucional que permita integrar nuevamente la obra a la cartera de proyectos susceptibles de recibir financiamiento federal.

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Explicó que durante el próximo semestre la Cámara de Diputados iniciará el análisis y la discusión del paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2027. En ese periodo se buscará plantear la ejecución del sistema pluvial en distintas etapas.

PROPONEN EJECUTAR LA OBRA POR FASES

Consideró que dividir la obra en fases permitiría reducir el monto inicial solicitado a la Federación y facilitar que los recursos fueran programados de manera gradual durante varios ejercicios presupuestales.

“Siempre estaremos en la mejor disposición para asegurar los recursos necesarios y hacer el vínculo con el gobernador Manolo Jiménez y con el alcalde Miguel Ángel Riquelme para que este proyecto pueda cristalizarse”, expresó.

Martínez García indicó que, antes de solicitar formalmente la asignación presupuestal, deberán cumplirse diversos requisitos técnicos, ambientales y jurídicos. Entre ellos mencionó la presentación de la manifestación de impacto ambiental y la regularización de los terrenos donde se desarrollarían las obras.

Precisó que el gobierno responsable del proyecto deberá contar con las escrituras que acrediten la propiedad de los predios, ya que esa documentación es indispensable para que la Federación pueda etiquetar y liberar recursos.

Añadió que también será necesario elaborar un nuevo expediente técnico, debido a que el proyecto presentado años atrás dejó de contar con disponibilidad presupuestal dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No obstante, destacó que existe un avance importante derivado de los estudios anteriores, los cuales establecen una inversión superior a los 2 mil millones de pesos. Señaló que dichos cálculos deberán actualizarse para considerar los costos actuales de materiales, construcción e infraestructura.

Finalmente, confió en que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal permitirá fortalecer el expediente y sentar las bases para iniciar una obra considerada prioritaria para reducir los riesgos de inundaciones y mejorar la infraestructura urbana de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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