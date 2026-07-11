Propone Rubén Moreira impedir cancelaciones automáticas de vuelos de regreso

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI explicó que esta práctica afecta a miles de usuarios que, por circunstancias ajenas a su voluntad, no logran abordar el vuelo inicial. Entre las causas más frecuentes mencionó emergencias familiares, problemas de salud, retrasos en otros medios de transporte o modificaciones inesperadas en sus planes de viaje.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa de reforma para impedir que las aerolíneas cancelen de manera automática los vuelos de regreso o las conexiones cuando un pasajero no aborda el primer tramo de su itinerario, aun cuando los boletos hayan sido adquiridos y pagados en su totalidad.

Indicó que, al intentar utilizar el vuelo de regreso o las conexiones contratadas, los pasajeros descubren que la aerolínea canceló esos segmentos, obligándolos a adquirir nuevos boletos, generalmente a tarifas más elevadas, para poder completar su traslado.

LA REFORMA ELIMINA CARGA PARA LOS PASAJEROS

Moreira Valdez explicó que, aunque la Ley de Aviación Civil reconoce que cada tramo de un viaje puede utilizarse de forma independiente, actualmente exige al usuario notificar a la aerolínea, dentro de las 24 horas posteriores a la pérdida del primer vuelo, que hará uso de los trayectos restantes. De no hacerlo, la empresa está facultada para cancelar los segmentos posteriores, pese a que ya fueron pagados.

La iniciativa plantea eliminar esa obligación para los pasajeros y establecer que las aerolíneas deberán respetar la vigencia de todos los vuelos contratados. De acuerdo con la propuesta, únicamente podrán cancelar un segmento cuando exista una manifestación expresa del usuario de que no hará uso de ese servicio.

El legislador sostuvo que la reforma pretende fortalecer la protección de los consumidores, brindar mayor certeza jurídica a quienes utilizan el transporte aéreo y evitar prácticas que generan gastos adicionales por condiciones poco conocidas por la mayoría de los viajeros. Asimismo, busca equilibrar la relación entre pasajeros y empresas aéreas, garantizando un trato más justo para quienes ya cubrieron el costo de sus boletos.