Horarios y costos de la nueva ruta desde el AIFA a Chiapas con Mexicana de Aviación

Atractivos turísticos como el Cañón del Sumidero estarán más cerca para las próximas vacaciones con la llegada de la ruta Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de la aerolínea Mexicana de Aviación. Con este nuevo vuelo, que también tendrá ruta de regreso, conectará dos destinos mexicanos a través de un viaje seguro y cómodo, sin necesidad de escalas largas.

VUELO CDMX-CHIAPAS CON MEXICANA A través de la ruta Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Tuxtla Gutiérrez y Tuxtla Gutiérrez al AIFA, Mexicana de Aviación conecta a las ciudades con cuatro salidas los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Estos vuelos estarán operados por aviones E2 de nueva generación, con los que Mexicana busca ampliar su presencia en el mercado nacional y consolidándose como una línea aérea que integra oportunidades y conectar a México. De acuerdo con el itinerario de vuelo, tendrá la frecuencia de: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes - AIFA a Tuxtla Gutiérrez | Salida 8:50 horas - Llegada 10:10 hrs.

- Tuxtla Gutiérrez a AIFA | Salida 10:50 hrs. - Llegada 12:20 hrs. Domingo - AIFA a Tuxtla Gutiérrez | Salida 12:30 horas - Llegada 13:50 hrs.

- Tuxtla Gutiérrez a AIFA | Salida 14:30 hrs. - Llegada 16:00 hrs.

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BOLETOS? Puedes adquirir los boletos de tu próximo vuelo en el sitio oficial de Mexicana de Aviación, así como el Centro de Atención Telefónica: 55 MEXICANA (63942262). Además, en la aplicación móvil para Android y iOS, App Mexicana. Y en módulos de ventas dentro del AIFA. De acuerdo con una búsqueda en el sitio de Mexicana, puedes obtener vuelos desde $949 pesos hasta $2,599 pesos y $3,699 al tener otras comodidades como dos maletas de 25 kilos por pasajero. Con esta acción, Mexicana da un paso más en su plan de expansión para el 2026, lleva servicios y conectividad a más regiones de México “creando oportunidades para viajar, reencontrarse y crecer”, señala en un comunicado. A través de imágenes compartidas en redes sociales, se destaca que el vuelo inaugural que despegó desde el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) con 65 pasajeros.

VIAJA DESDE SALTILLO A CDMX CON MEXICANA Para los saltillenses, la aerolínea Mexicana, que recién entró en operaciones, representa una opción más para viajar a la capital del país desde el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey, como ya ocurre con las aerolíneas comerciales. No obstante, viajar hasta la CDMX implica el análisis de varias opciones de transporte primero a Monterrey, luego ahora a dos aeropuertos y ya en la capital, a los diferentes destinos. VANGUARDIA analizó las opciones más viables para los saltillenses, tomando como referencia el Palacio de Bellas Artes como una opción turística a partir de la cual calcular costos. En ese sentido, se pudo concluir que viajar a través de Mexicana puede costar solo mil 49 pesos, aunque también puede llegar a tardar hasta 7 horas entre ambos destinos. También se analizó que viajar a través de Viva Aerobus y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) puede costar mil 991 pesos tardando 4 horas y 40 minutos.

RUTAS, CONECTIVIDAD Y APUESTA POR EL TURISMO Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la aerolínea ha desarrollado un modelo de conectividad que permite enlazar diversas regiones del país. Actualmente, opera rutas que responden a tres segmentos estratégicos: destinos de playa, ciudades culturales y centros urbanos clave. Entre los destinos de playa destacan Tulum, Puerto Vallarta y Mazatlán, mientras que en el ámbito cultural figuran Palenque, Mérida y Campeche. En el rubro urbano, ciudades como Monterrey, Guadalajara y Tijuana se posicionan como puntos clave para la movilidad nacional. Asimismo, se han incrementado las frecuencias hacia Guadalajara y Monterrey, alcanzando hasta 13 vuelos semanales. Esta estrategia responde a la expectativa de mayor demanda ante eventos internacionales como el Mundial de futbol de 2026. En 2026 también se abrieron nuevas rutas hacia Acapulco y Hermosillo. La conexión desde el AIFA hacia Acapulco iniciará en junio, mientras que el vuelo a Hermosillo comenzará en julio. Así como la actual ruta a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

FLOTA, SERVICIOS Y EXPERIENCIA DEL USUARIO El crecimiento de rutas está respaldado por la incorporación de nuevas aeronaves. En 2025, la aerolínea recibió cinco aviones y se prevé sumar siete más en 2026, con la meta de cerrar ese año con 12 aeronaves operativas y alcanzar 20 en 2027. Las nuevas unidades cuentan con cabinas modernas, configuración de asientos 2+2 sin asiento intermedio y una reducción de ruido de hasta 68%, lo que mejora la experiencia de viaje.

Además, la aerolínea mantiene iniciativas como los “Martes de Primera”, que ofrecen boletos a menor costo, así como paquetes turísticos integrales que incluyen vuelo, hospedaje, traslados y actividades. A dos años de su relanzamiento, Mexicana de Aviación reporta cifras que reflejan su avance dentro del mercado aéreo nacional. Su director general, Leobardo Ávila Bojórquez, informó que la aerolínea ha superado el millón 22 mil boletos vendidos y transportado a más de 953 mil pasajeros, consolidando su presencia en distintas regiones del país. En términos operativos, la compañía acumula más de 19 mil 900 horas de vuelo y ha realizado más de 14 mil 400 operaciones comerciales en 14 destinos. Estos datos evidencian una expansión progresiva, tanto en frecuencia de vuelos como en cobertura.

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