Propone Rubén Moreira protección federal para defensores del medio ambiente en México

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    Propone Rubén Moreira protección federal para defensores del medio ambiente en México
    La iniciativa plantea involucrar a Semarnat, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República en la prevención y sanción de ataques contra defensores del medio ambiente. ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

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Con una iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico, el diputado Rubén Moreira busca obligar a autoridades ambientales, de seguridad y procuración de justicia a garantizar la integridad, libertad y participación de quienes defienden causas ecológicas

En busca de cerrar el paso a amenazas, intimidaciones y agresiones contra quienes encabezan la defensa del medio ambiente en México, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La propuesta plantea incorporar dentro del marco legal la obligación de generar condiciones seguras para personas, colectivos y organizaciones que impulsan la protección de los recursos naturales, de manera que puedan desarrollar su labor sin restricciones, violencia o riesgos a su integridad.

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De acuerdo con el legislador priista, la intención es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales asuma facultades claras para reconocer, proteger y promover derechos fundamentales de los defensores ambientales, entre ellos la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libre asociación y la movilidad.

La iniciativa también contempla fortalecer el acceso de estos activistas a la información ambiental, garantizar su participación en decisiones públicas relacionadas con proyectos ecológicos y asegurar que cuenten con mecanismos de justicia cuando sus derechos sean vulnerados.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que las personas en situación de riesgo puedan ser incorporadas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que les permitiría recibir medidas preventivas y acciones urgentes para salvaguardar su seguridad.

Además, Rubén Moreira plantea que instancias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República tengan la responsabilidad directa de prevenir, investigar y castigar cualquier ataque, amenaza o acto de intimidación cometido contra quienes defienden el entorno ambiental.

El exgobernador de Coahuila recordó que desde el inicio de la actual legislatura impulsó una reforma con objetivos similares; sin embargo, señaló que aquella iniciativa no avanzó en comisiones, pese a la creciente vulnerabilidad que enfrentan activistas y organizaciones ecologistas en distintas regiones del país.

Con esta nueva propuesta, el coordinador parlamentario del PRI insiste en construir un blindaje institucional que permita a los defensores ambientales ejercer su labor bajo protección del Estado y con garantías legales más firmes.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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