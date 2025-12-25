Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe fortalecen su capacidad operativa en 2025

Durante el 2025, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe fortaleció de manera significativa su capacidad operativa y de respuesta, consolidándose como un área activa en materia de auxilio, atención a emergencias y prevención de riesgos, con resultados tangibles en beneficio de la población.

De acuerdo con el balance anual, hasta el 20 de diciembre se brindaron un total de 3 mil 970 servicios de atención prehospitalaria, los cuales incluyeron traslados y valoraciones médicas tanto en la zona urbana como en comunidades rurales del municipio. Estas acciones fueron posibles gracias a una coordinación permanente con hospitales y cuerpos de rescate, lo que permitió reducir los tiempos de respuesta en más de un 30 por ciento.

En el rubro de atención a emergencias, el cuerpo de bomberos atendió 871 incidentes, entre los que se incluyen incendios, fugas, rescates y siniestros industriales. Destacó la atención oportuna a incendios en terrenos baldíos y viviendas, así como la implementación de operativos de control y supervisión en zonas fabriles, con el objetivo de prevenir riesgos mayores y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.