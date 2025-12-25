Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe fortalecen su capacidad operativa en 2025
Hasta el 20 de diciembre se brindaron 3 mil 970 servicios de atención prehospitalaria
Durante el 2025, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe fortaleció de manera significativa su capacidad operativa y de respuesta, consolidándose como un área activa en materia de auxilio, atención a emergencias y prevención de riesgos, con resultados tangibles en beneficio de la población.
De acuerdo con el balance anual, hasta el 20 de diciembre se brindaron un total de 3 mil 970 servicios de atención prehospitalaria, los cuales incluyeron traslados y valoraciones médicas tanto en la zona urbana como en comunidades rurales del municipio. Estas acciones fueron posibles gracias a una coordinación permanente con hospitales y cuerpos de rescate, lo que permitió reducir los tiempos de respuesta en más de un 30 por ciento.
En el rubro de atención a emergencias, el cuerpo de bomberos atendió 871 incidentes, entre los que se incluyen incendios, fugas, rescates y siniestros industriales. Destacó la atención oportuna a incendios en terrenos baldíos y viviendas, así como la implementación de operativos de control y supervisión en zonas fabriles, con el objetivo de prevenir riesgos mayores y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.
En materia preventiva, la corporación impartió 26 cursos de capacitación en primeros auxilios, prevención de riesgos y uso de extintores, beneficiando a más de mil 250 personas, entre estudiantes, trabajadores y vecinos de diversas colonias del municipio. Estas acciones contribuyeron a fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección.
Como parte de las acciones de apoyo social, especialmente durante la temporada invernal, se entregaron 647 cobijas y 869 hules a familias en situación vulnerable, reforzando la atención integral a la población y la respuesta ante condiciones climáticas adversas.
Asimismo, la Dirección incorporó innovaciones tecnológicas que fortalecieron su capacidad de análisis y respuesta en campo, como la adquisición de dos drones para el reconocimiento de zonas de difícil acceso, la digitalización de reportes y la implementación de un manual de protocolos en línea para el personal operativo. A esto se sumó la entrega de ocho tabletas, siete cámaras y una cámara térmica.
Estos avances se reflejaron en una reducción del 15 por ciento en incidentes domésticos y laborales, así como en un incremento en la confianza ciudadana hacia los servicios de emergencia, consolidando a Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe como una corporación moderna y eficiente al servicio de la comunidad.