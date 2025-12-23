Refuerzan abasto de agua en Ramos Arizpe con el pozo Minerva 2

Con el objetivo de garantizar un servicio básico y prioritario como es el acceso al agua potable, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe puso en operación el pozo Minerva 2, una obra hidráulica que desde este día se integra a la red municipal y beneficiará de manera directa a cerca de 13 mil habitantes, al reforzar el caudal disponible para diversas colonias de la ciudad.

Durante la supervisión del arranque de operaciones, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por Enrique Alatorre Saldívar, gerente de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), destacó que esta acción responde tanto a un compromiso asumido en campaña como a una de las principales necesidades de las familias ramosarizpenses.

Subrayó que el acceso al agua es un derecho fundamental que su administración ha priorizado desde el inicio, trabajando de forma coordinada con el organismo operador.

“El tema del agua no puede esperar. Es una necesidad diaria para todos los ciudadanos y por eso seguimos trabajando de manera responsable y constante para garantizar el suministro en cada colonia de Ramos Arizpe”, expresó el edil, al reiterar que su gobierno continuará impulsando proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de la población.