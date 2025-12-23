Refuerzan abasto de agua en Ramos Arizpe con el pozo Minerva 2
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la supervisión del arranque del proyecto
Con el objetivo de garantizar un servicio básico y prioritario como es el acceso al agua potable, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe puso en operación el pozo Minerva 2, una obra hidráulica que desde este día se integra a la red municipal y beneficiará de manera directa a cerca de 13 mil habitantes, al reforzar el caudal disponible para diversas colonias de la ciudad.
Durante la supervisión del arranque de operaciones, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por Enrique Alatorre Saldívar, gerente de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), destacó que esta acción responde tanto a un compromiso asumido en campaña como a una de las principales necesidades de las familias ramosarizpenses.
TE PUEDE INTERESAR: Apuesta Ramos Arizpe por el vino y el turismo rural como motor económico
Subrayó que el acceso al agua es un derecho fundamental que su administración ha priorizado desde el inicio, trabajando de forma coordinada con el organismo operador.
“El tema del agua no puede esperar. Es una necesidad diaria para todos los ciudadanos y por eso seguimos trabajando de manera responsable y constante para garantizar el suministro en cada colonia de Ramos Arizpe”, expresó el edil, al reiterar que su gobierno continuará impulsando proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de la población.
El pozo Minerva 2 cuenta con una profundidad aproximada de 300 metros y una capacidad de extracción de 17 litros por segundo, caudal que a partir de hoy se inyecta directamente a la red de distribución. Esto permitirá mejorar la presión y la continuidad del servicio en colonias como Urbivilla, Lomas de Villasol, Cañadas del Mirador, Cactus I, II y III, fraccionamiento Colosio, La Franja, Analco II y Francisco Villa.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe impulsa el bienestar social con programas Empleo Temporal y Ola Verde
Para la realización de esta obra se destinó una inversión cercana a los 7 millones de pesos, recursos que forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio y brindar mayor certeza a las familias ante los retos actuales en el abasto de agua.
Con la puesta en marcha del pozo Minerva 2, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de invertir en obras que generan bienestar, fortalecen los servicios públicos y atienden las demandas más sentidas de la ciudadanía.