Más de mil 900 mujeres beneficiadas con apoyos municipales en Ramos Arizpe
Se brindaron asesorías jurídicas, psicológicas, sociales y acciones de empoderamiento
Con acciones que inciden directamente en la educación, el bienestar y la autonomía de las mujeres, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene una política integral de apoyo que durante el presente año ha beneficiado a mujeres de distintos sectores del municipio, fortaleciendo su desarrollo personal, académico y social.
Con el respaldo permanente del Gobierno del Estado, a través de DIF, Inspira y Mejora Coahuila, y bajo el liderazgo del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Instituto Municipal de la Mujer brindó atención directa a mil 900 mujeres mediante asesorías jurídicas, psicológicas y sociales, así como acciones de empoderamiento. A ello se sumaron conferencias y pláticas preventivas enfocadas en la prevención de la violencia y en la promoción de los derechos de las mujeres.
Entre los programas más relevantes destaca el estatal “Preparatoria Mujeres Echadas Pa’ Delante”, mediante el cual el DIF Municipal logró incorporar a 543 mujeres para que continuaran o concluyeran sus estudios de nivel medio superior, con un apoyo económico de mil 745 pesos, lo que representa una oportunidad real para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.
De igual forma, el programa Universidad para Mujeres ha abierto las puertas de la educación superior a 248 alumnas inscritas en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, consolidando una estrategia que impulsa la preparación profesional como base de la independencia económica y el desarrollo integral.
Entre ambos programas educativos se destinó una inversión superior a los 10.4 millones de pesos, resultado del trabajo coordinado entre los Gobiernos Estatal y Municipal, que reafirma el compromiso de sumar esfuerzos en favor de las mujeres ramosarizpenses.
Como parte de esta visión integral, a través del programa “Alas al Campo” se entregaron 25 mil 260 toallas sanitarias a mujeres de comunidades rurales, promoviendo la dignidad, la salud menstrual y el acceso equitativo a insumos básicos.
“El bienestar de las mujeres es una prioridad para este gobierno. Seguiremos impulsando programas que generen oportunidades, protejan derechos y construyan condiciones de igualdad en Ramos Arizpe”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.