Más de mil 900 mujeres beneficiadas con apoyos municipales en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 23 diciembre 2025
    Más de mil 900 mujeres beneficiadas con apoyos municipales en Ramos Arizpe
    El programa ‘Preparatoria Mujeres Echadas Pa’ Delante’ apoyó a 543 mujeres para concluir o continuar estudios. FOTO: CORTESÍA

Se brindaron asesorías jurídicas, psicológicas, sociales y acciones de empoderamiento

Con acciones que inciden directamente en la educación, el bienestar y la autonomía de las mujeres, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene una política integral de apoyo que durante el presente año ha beneficiado a mujeres de distintos sectores del municipio, fortaleciendo su desarrollo personal, académico y social.

Con el respaldo permanente del Gobierno del Estado, a través de DIF, Inspira y Mejora Coahuila, y bajo el liderazgo del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Instituto Municipal de la Mujer brindó atención directa a mil 900 mujeres mediante asesorías jurídicas, psicológicas y sociales, así como acciones de empoderamiento. A ello se sumaron conferencias y pláticas preventivas enfocadas en la prevención de la violencia y en la promoción de los derechos de las mujeres.

Entre los programas más relevantes destaca el estatal “Preparatoria Mujeres Echadas Pa’ Delante”, mediante el cual el DIF Municipal logró incorporar a 543 mujeres para que continuaran o concluyeran sus estudios de nivel medio superior, con un apoyo económico de mil 745 pesos, lo que representa una oportunidad real para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

$!El programa ‘Alas al Campo’ entregó más de 25 mil toallas sanitarias a mujeres de comunidades rurales.
El programa ‘Alas al Campo’ entregó más de 25 mil toallas sanitarias a mujeres de comunidades rurales. FOTO: CORTESÍA

De igual forma, el programa Universidad para Mujeres ha abierto las puertas de la educación superior a 248 alumnas inscritas en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, consolidando una estrategia que impulsa la preparación profesional como base de la independencia económica y el desarrollo integral.

Entre ambos programas educativos se destinó una inversión superior a los 10.4 millones de pesos, resultado del trabajo coordinado entre los Gobiernos Estatal y Municipal, que reafirma el compromiso de sumar esfuerzos en favor de las mujeres ramosarizpenses.

Como parte de esta visión integral, a través del programa “Alas al Campo” se entregaron 25 mil 260 toallas sanitarias a mujeres de comunidades rurales, promoviendo la dignidad, la salud menstrual y el acceso equitativo a insumos básicos.

“El bienestar de las mujeres es una prioridad para este gobierno. Seguiremos impulsando programas que generen oportunidades, protejan derechos y construyan condiciones de igualdad en Ramos Arizpe”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Temas


Educación
Mujeres

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

