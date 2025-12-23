Más de mil 900 mujeres beneficiadas con apoyos municipales en Ramos Arizpe

Con acciones que inciden directamente en la educación, el bienestar y la autonomía de las mujeres, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene una política integral de apoyo que durante el presente año ha beneficiado a mujeres de distintos sectores del municipio, fortaleciendo su desarrollo personal, académico y social.

Con el respaldo permanente del Gobierno del Estado, a través de DIF, Inspira y Mejora Coahuila, y bajo el liderazgo del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Instituto Municipal de la Mujer brindó atención directa a mil 900 mujeres mediante asesorías jurídicas, psicológicas y sociales, así como acciones de empoderamiento. A ello se sumaron conferencias y pláticas preventivas enfocadas en la prevención de la violencia y en la promoción de los derechos de las mujeres.

Entre los programas más relevantes destaca el estatal “Preparatoria Mujeres Echadas Pa’ Delante”, mediante el cual el DIF Municipal logró incorporar a 543 mujeres para que continuaran o concluyeran sus estudios de nivel medio superior, con un apoyo económico de mil 745 pesos, lo que representa una oportunidad real para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.