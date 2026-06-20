Pruebas lo hunden: permanece detenido saltillense acusado del feminicidio de su pareja en NL

Monterrey, Nuevo León.- La suma de evidencias y datos de prueba recabados por las autoridades investigadoras de Nuevo León presume la participación del saltillense José Antonio “N” en el feminicidio de su pareja sentimental. Por ello, se le ejecutó una orden de aprehensión y permanecerá internado en un penal estatal. El hombre presuntamente arrolló con su camioneta a su pareja e intentó hacer pasar los hechos como una caída. La investigación apunta a que la agresión ocurrió el pasado 6 de junio en el municipio de Santa Catarina.

Sin embargo, la mañana de este sábado, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que protocolos de investigación científica con inteligencia jurídica, desplegados por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, permitieron acreditar el presunto feminicidio. Por ello, se ejecutó la orden de aprehensión contra el sujeto, quien ya se encontraba detenido. El Agente del Ministerio Público asignado a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidios, con el apoyo de detectives de la AEI, integró información relevante para documentar la presunta responsabilidad del hombre, de 48 años, en los hechos. José Antonio “N” está acusado de ser el autor material de una agresión directa realizada en contra de su pareja. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un complejo de departamentos ubicado en calles de la colonia La Banda, en Santa Catarina, Nuevo León. “Datos de prueba que obran en la carpeta de investigación acreditan que en la fecha y lugar anotados, el ahora detenido, manejando una camioneta marca BMW color blanco con placas del estado de Coahuila, agredió de manera deliberada a una mujer adulta que era su pareja sentimental, de identidad protegida con las iniciales G.D.S., produciendo una lesión en la cabeza”, precisó la Fiscalía estatal. Posteriormente, el acusado la trasladó a un hospital privado ubicado en la colonia Tampiquito, en San Pedro Garza García. Sin embargo, por la naturaleza de sus lesiones, fue llevada de urgencia a un hospital de alta especialidad en la colonia Balcones de Galerías.

“Lesiones infamantes que produjeron su muerte el día 17 de junio de 2026, siendo la causa de muerte contusión profunda de cráneo y vertebromedular cervical, según estudio científico necrológico practicado por el SEMEFO de la FGJNL”, precisó la autoridad. Al conocer del caso de una mujer con múltiples lesiones internada en un hospital privado, que no correspondían a una caída, la Fiscalía Especializada inició los actos de investigación. A partir de ello se desplegaron diversas herramientas ministeriales y periciales. Herramientas de investigación, como entrevistas informativas, permitieron establecer antecedentes de violencia de género ejercida por el detenido contra la víctima. Además, el 18 de junio se dio cumplimiento a una orden de cateo en el departamento identificado como el lugar del atentado. En el inmueble se recopilaron indicios materiales de diverso tipo. La suma de evidencias, testimonios y datos de prueba derivó en la orden de aprehensión solicitada por un Agente del Ministerio Público especializado en Feminicidios y concedida por un juez de control.

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