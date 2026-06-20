Joven termina hospitalizado tras ser golpeado con un bate en Saltillo

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    Joven termina hospitalizado tras ser golpeado con un bate en Saltillo
    El joven fue ingresado al área de Urgencias del Hospital General tras ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja. MARTÍN ROJAS

La víctima presentó lesiones en el cráneo, la parrilla costal y la rótula derecha

En Saltillo, un joven de 23 años fue trasladado de urgencia al Hospital General luego de ser presuntamente agredido con un bate, en hechos ocurridos en la colonia Avícola.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche, cuando al sistema de emergencias 911 se recibió un reporte que indicaba que una persona se encontraba tendida sobre la banqueta, en el cruce de la calle Héctor Saucedo y el bulevar Fundadores.

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A la llegada de los paramédicos, la víctima fue localizada consciente, aunque desorientada y con dificultades para incorporarse por sí mismo. De acuerdo con la valoración inicial, el joven refirió haber recibido un golpe con un bate, lo que le provocó una pérdida momentánea del conocimiento.

Tras brindarle atención prehospitalaria, los socorristas de la Cruz Roja determinaron que requería traslado a una institución médica debido a las lesiones que presentaba.

El afectado, identificado como Ronaldo Miguel, de 23 años, fue ingresado al Hospital General, donde los médicos diagnosticaron contusiones en el cráneo, la parrilla costal derecha y la rótula derecha.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento de los hechos y se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar a quien resulte responsable.

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