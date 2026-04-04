Fuerza Aérea Mexicana engalanará apertura de exposición militar en Torreón

TORREÓN, COAH.— En el marco de la apertura en Torreón de la muestra itinerante “La Gran Fuerza de México”, diversas unidades de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) surcarán el cielo. A través de pases de exhibición, los efectivos militares mostrarán el nivel de pericia, disciplina y exactitud técnica de los pilotos. Este evento aéreo está diseñado para sorprender a espectadores de todas las edades, al exponer el resultado de meses de adiestramiento táctico y la coordinación operativa entre las escuadrillas participantes.

Al respecto, el Piloto Aviador de Estado Mayor Federico Macías Salazar, comandante de la Sexta Zona Aérea Militar con base en esta ciudad, subrayó que estos sobrevuelos van más allá de lo ornamental. Según detalló, las trayectorias ejecutadas son una muestra de las capacidades de las aeronaves para tareas de vigilancia, reconocimiento estratégico y patrullaje territorial. El mando militar enfatizó que esta exhibición busca también estrechar la relación entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, al tiempo que reafirma el compromiso de la institución con la paz en Coahuila y la estabilidad de la Comarca Lagunera. Durante el acto protocolario, se contempla que las aeronaves ejecuten una serie de evoluciones sobre la mancha urbana, de acuerdo con la información difundida. El programa de vuelo integrará formaciones cerradas y movimientos coordinados que permitirán a la ciudadanía apreciar de cerca la tecnología y la cohesión operativa de los elementos del aire. La participación de estos activos aéreos —empleados habitualmente en labores de seguridad nacional y auxilio a la población— será uno de los principales atractivos de la exposición, la cual busca fomentar el esparcimiento familiar y el acercamiento a las labores del Ejército.

Además, los visitantes tendrán la oportunidad de dialogar con las tripulaciones y especialistas de tierra, quienes brindarán detalles sobre la operación de los equipos y las misiones cotidianas que desempeña la Fuerza Aérea. La ceremonia oficial de inicio está programada para las 10:00 horas del 8 de abril de 2026. El evento será encabezado por el General de División de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, acompañado de autoridades estatales, locales y mandos militares. De manera paralela, “La Gran Fuerza de México” ofrecerá un recorrido por distintos stands y áreas de exhibición de vehículos blindados. Los asistentes podrán conocer actividades de los cuerpos de Fuerzas Especiales, Transmisiones e Industria Militar, así como las labores del Plan DN-III-E y la oferta educativa de los planteles militares. La jornada se complementará con actividades lúdicas, demostraciones tecnológicas y módulos informativos sobre la labor social y operativa de las fuerzas terrestres.

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