Puerto Verde, en discusión pública en Eagle Pass por paso del tren e impacto económico

El proyecto de Puerto Verde fue anunciado como una inversión mixta por el gobierno federal el pasado miércoles 4 de marzo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que la comunidad de Eagle Pass ha manifestado preocupaciones genuinas por el tráfico de carga pesada y el ruido que un nuevo cruce internacional traería a las áreas habitacionales.

“En el lado de Eagle Pass sí hay una discusión abierta en la comunidad en torno al proyecto, hay quienes están a favor y hay quienes se oponen”, comentó Ramírez Rangel.

El representante de la organización explicó que estas diferencias de opinión entre los ciudadanos y diversos sectores de Texas deben resolverse de manera democrática para determinar el futuro de la obra.

Jesús Ramírez Rangel, presidente de la asociación Port EPN , señaló que en la comunidad de Eagle Pass en Texas existe una discusión abierta en torno al proyecto Puerto Verde, donde se manifiestan posturas encontradas.

Expuso que la administración municipal de Eagle Pass obtiene una parte significativa de sus ingresos operativos de los cruces actuales, representando cerca del 40 por ciento de su presupuesto anual de servicios.

Agregó que actualmente los dos puentes internacionales existentes le generan a la ciudad texana ingresos por el orden de los 19 a 20 millones de dólares anuales, flujo que se percibe bajo riesgo.

Señaló que actualmente se desarrolla una elección para el cargo de juez del Condado de Maverick, donde el tema del nuevo puente internacional se ha convertido en el punto medular de la discusión.

“Si gana un juez del condado que se opone abiertamente al proyecto, va a ser una piedrita en el zapato porque se opone abiertamente, no hay ningún secreto en eso”, afirmó Ramírez Rangel.

Agregó que existe una incertidumbre electoral similar a la que rodeó en su momento al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), donde el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador basó su campaña en la oposición a la obra y finalmente terminó por cancelarla una vez que fue presidente.

Ramírez Rangel expuso que el debate principal se centra en si los beneficios del flujo comercial compensarán la falta de pagos directos a las arcas municipales por conceptos de peajes fronterizos.

Señaló que la empresa Puerto Verde sostiene la postura de que una nueva ruta incrementará el flujo total de cruces, lo que permitiría que el impacto económico regional crezca en lugar de solo dividirse.

“Ahí están las dos posturas, la disyuntiva entre quienes creen que el pastel se va a dividir y quienes dicen que el que haya otra ruta va a hacer que el pastel crezca”, expuso Ramírez.

Por su parte, Arturo García, vicepresidente de operaciones de Puerto Verde, expuso que el consorcio privado mantiene comunicación constante con las autoridades estadounidenses para avanzar en la permisología.

“Hay que tener la validación de Estados Unidos, que hasta donde yo platicaba con los promotores privados, este sí se tiene”, comentó sobre los permisos presidenciales firmados en Washington.

En un video publicado hace cinco semanas, el candidato “Jerry” Morales cuestionó que hasta el momento no ha habido un consenso entre Puerto Verde y el condado de Maverick a pesar de que ya hubo un permiso presidencial de Estados Unidos para la realización del proyecto.

“El permiso presidencial se le otorgó al condado de Maverick y fui el único miembro que no votó en ese tema. Los otros cuatro votaron a favor. Yo digo ¿que le va a tocar? ¿cómo se va a beneficiar Maverick County? Me dicen ‘estás en contra de Puerto Verde’ fíjese bien claro lo que dice mi tarjeta. Mi tarjeta dice, ‘hay que vigilar a Puerto Verde’”, dijo el candidato a través de sus redes sociales.

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN DUDA

Respecto a la conexión con el estado de Coahuila, Ramirez explicó que el trazo inicia en el municipio de Nava para rodear la mancha urbana de Piedras Negras y conectar posteriormente con Texas.

Si bien del lado coahuilense no hay cuestionamiento por el Puente Internacional III al plantearse fuera de la mancha urbana, en Eagle Pass se cuestiona al estar cerca de zonas habitacionales, particularmente en el ferrocarril.

Ramirez mencionó que la infraestructura de la empresa Union Pacific no está alineada actualmente con la ubicación propuesta para el proyecto Puerto Verde.

Expuso que para concretar el proyecto ferroviario se requeriría una inversión para modificar las vías existentes, lo cual depende de acuerdos complejos entre Union Pacific y Ferromex.

“Es una decisión previa que debe de tomar Union Pacific y Ferromex de si van a permitir el desvío de la vía del ferrocarril. Esos son los retos que tiene la empresa”, afirmó el directivo.

VISIÓN DE CRECIMIENTO SUSTENTABLE

El titular de Port EPN afirmó que la organización se mantiene en una postura de “tercera vía”, priorizando el desarrollo sustentable y el bienestar de los ciudadanos por encima de intereses políticos.

Expuso que a diferencia de Piedras Negras, donde el trazo es mayormente rural, en Texas el proyecto interactúa de manera más cercana con zonas urbanizadas y propiedades particulares.

“Todo aquello que sea benéfico para la sociedad y que genere empleos, que no impacte el medio ambiente y que no trastorne la vida de los ciudadanos, es bueno”, señaló Ramírez Rangel.