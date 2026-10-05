¿Realmente conoces a tus hijos? Arqui Juve cuestiona a los padres de familia ante ataques de Torreón

Tras el ataque ocurrido el pasado 1 de octubre en la Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila, el arquitecto e influencer Diego Alvarado de León, mejor conocido como Arqui Juve, difundió una reflexión dirigida a madres y padres de familia sobre la importancia de conocer lo que viven, sienten y piensan sus hijos. A través de un video de casi cuatro minutos, el creador de contenido planteó una pregunta que, dijo, debería llevar a las familias a una reflexión: “¿Ustedes realmente conocen a sus hijos?”

La publicación surgió a raíz de los hechos violentos registrados en el plantel educativo, donde dos hermanos gemelos protagonizaron un ataque que dejó como saldo una maestra asesinada y estudiantes lesionados. “¿SABEN LO QUE PIENSAN Y SIENTEN?” Al inicio de su mensaje, Alvarado cuestionó a los padres sobre cuánto conocen realmente de la vida de sus hijos, más allá de aspectos cotidianos. “¿Saben lo que piensan, lo que sienten o lo que ellos creen de sí mismos?”, planteó.

El influencer puso como ejemplo la información que posteriormente se conoció sobre los adolescentes involucrados en el ataque y las expresiones encontradas en su habitación, entre ellas mensajes relacionados con el rechazo y el odio hacia el mundo. A partir de ello, cuestionó si este tipo de señales deberían pasar inadvertidas dentro de una familia. Y es que el Arqui Juve se sorprende de que la familia de los jóvenes no supieran nada de ellos, pues su abuela asegura no haber visto nada anormal, cuando al entrar cámaras de medios a la recámara de los hermanos decía en las paredes la frase “odio el mundo”, “¿Eso es normal?”, se cuestiona. La reflexión, aclaró, no busca responsabilizar a los padres por las acciones de sus hijos, sino llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer la comunicación y el acompañamiento familiar: “A los jóvenes no hay que hablarles, hay que escucharlos”, dijo. Uno de los puntos centrales del mensaje de Arqui Juve fue la diferencia entre hablar con los hijos y escucharlos realmente. Consideró que las madres y los padres deben interesarse por aquello que sus hijos sienten, sus preocupaciones, las personas con quienes conviven y los problemas que pueden enfrentar dentro o fuera de la escuela. Entre las preguntas que propuso para las familias están: qué sentimientos tienen sus hijos respecto al mundo, cómo pueden ayudarlos, con quién hablan y quiénes son sus amigos.

También llamó a los padres a conocer a las familias y amistades que rodean a sus hijos, e incluso a procurar que en sus hogares encuentren un espacio de confianza y acompañamiento: “Que en tu casa tengan la familia que no tienen”, expresó durante el video. Otro de los aspectos señalados por el influencer fue el entorno digital en el que se desarrollan actualmente los adolescentes. También planteó si los padres conocen con quién tienen problemas sus hijos en la escuela o si solamente se enteran de determinadas situaciones cuando reciben un reporte escolar. “¿Sabes qué consumen en internet tus hijos? ¿Sabes con quién tienen problemas en la escuela o te enteras hasta que te mandan un reporte de tu hijo?” En ese sentido, llamó a las familias a involucrarse en la educación de sus hijos y a mantenerse atentos a su entorno, sin pretender controlar cada aspecto de su vida. Reconoció que los padres no pueden estar presentes todo el tiempo ni tomar todas las decisiones por sus hijos, pues cada joven tiene voluntad propia. Sin embargo, consideró que el acompañamiento durante su formación puede ayudarles a desarrollar herramientas para tomar decisiones cuando sus padres no estén presentes. “CONÓCELO ANTES DE QUE ALGUIEN LO CONOZCA MEJOR QUE TÚ” Hacia el final del video, Alvarado extendió su llamado a la sociedad y pidió no dejar toda la responsabilidad en manos de las escuelas, otros padres de familia o las autoridades. “Habla con tus hijos”, pidió, al señalar que la sociedad debe involucrarse en la prevención de situaciones de violencia. El influencer concluyó con una advertencia dirigida directamente a madres y padres: no esperar a que otros les informe sobre lo que ocurre con sus hijos: “Échanos la mano como sociedad, habla con tus hijos, porque nosotros no tenemos la culpa de su abandono. No espera que la escuela o la mamá de un amigo suyo, o la policía te diga lo que está pasando con tu hijo. Conócelo, antes de que alguien lo conozca mejor que tú”, expresó. El mensaje tuvo una amplia difusión en redes sociales y, de acuerdo con las cifras mostradas en la propia publicación, acumulaba más de 27 mil compartidas y 330 mil reacciones, convirtiéndose en una de las reflexiones que han circulado con mayor alcance después de los hechos ocurridos en la secundaria de Torreón.