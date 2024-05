¿Qué significa que el voto es ‘libre y secreto’?

Una frase que constantemente se escucha en los spots donde se invita a la participación ciudadana es que “el voto es libre y secreto”, aun cuando no se explique el alcance y las limitaciones que esta frase tiene.

Conforme ha avanzado la tecnología, la frase ha sido más y más cuestionada, pues en medio de las jornadas electorales como la que se llevará el próximo 2 de junio, miles de personas han hecho pública en sus redes sociales la intención de su voto, dejando de lado el tema de la “secrecía”.

Incluso, los propios candidatos, cuando acuden a emitir su voto, la mayoría sale de la mampara con la boleta en la mano y muestra directamente el contenido de su voto.

Pero en realidad, ¿de qué hablamos cuando decimos que “el voto es libre y secreto”?

De acuerdo con Miguel Castillo Morales, vocal de Organización Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, esta frase obliga a la autoridad electoral a gestionar todas las acciones necesarias para que las personas puedan emitir su voto sin ser coaccionadas, amenazadas o que emitan un voto en favor de alguien contra su voluntad.

“Cuando hablamos del voto libre y secreto hablamos de características fundamentales de la elección. Si un voto puede ser conocido por otras personas de quien la emite, puede ser objeto de coacción o de compra del mismo”, dice.

“Nosotros debemos garantizar que la persona decida por las razones que quiera; personales, simpatía, por propuestas, porque le parece confiable, pero siempre y cuando sean personales y sean libres para que vote en un sentido particular”, detalla el vocal.

Dice que, a lo largo de los últimos años, el INE se ha ido preparando con mejores materiales para que las personas tengan acceso a una casilla con toda la privacidad que deseen y ejercer el derecho a la secrecía del mismo.

“Solamente el ciudadano puede enterarse por quién votó”, dijo.

PROHIBIR CELULARES, INTENCIÓN FALLIDA

Desde elecciones anteriores -y en ésta no ha sido la excepción-, partidos como el del Trabajo y Morena, han pedido a órganos como el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) prohibir el uso del celular en las casillas debido al riesgo que se corre de que los votos sean coaccionados.

Esto, debido a que en otras elecciones, ambos partidos documentaron que partidos políticos requerían las fotografías de los votos a los ciudadanos con el fin de pagarles si lo hacían por el que se les pedía.

Pero el tema fue desechado por el IEC, que adelantó que hasta ahora no existe norma ni Ley que evite que un ciudadano pueda entrar a la casilla con su teléfono y tomarle una foto a su voto, y durante la discusión, el órgano electoral local expresó que en dado caso, quien podría posicionarse sobre el tema sería el INE, dado que es el órgano al que le compete la organización de las jornadas.

“La ley no nos permite prohibir al ciudadano usar el teléfono. Es un artículo de propiedad personal que no se puede quedar con las personas de la casilla porque vulneraría su propiedad personal y sería un riesgo que se cometería por parte de los funcionarios”, dijo Mario Castillo sobre el tema.

“Imaginemos que se acumulen dos, tres, cuatro teléfonos y que uno de ellos se pierda. No podemos pedirle a los funcionarios que se hagan cargo de ello. Lo que nosotros hacemos es una recomendación general a las personas a que no dejen que nadie los coaccione y a que no tomen fotografías, aunque esto último es solo una recomendación”, indica.

Reiteró que hasta ahora no se considera delito o falta el hecho de que cualquier ciudadano muestre a través de una fotografía por quién votó.

“No se considera delito o falta que tomen fotos. Hay incluso candidatos que lo hacen a la hora de salir de la casilla. No es ideal, pero tampoco se puede prohibir. La secrecía es digamos la libertad del voto; es un derecho adicional al ejercicio del derecho personal que cada quien sabe cómo ejerce. Nosotros debemos garantizar que la secrecía y las condiciones puedan ejercerse, pero el ejercicio incluye decisiones personales”, dijo.

Además, recordó que las boletas no contienen ningún tipo de datos personales, por lo cual las votaciones son de forma anónima.

Por otro lado, informó que sí hay mecanismos para hacer frente a la coacción del voto.

“Siempre está la posibilidad de la denuncia, porque la coacción es un delito. Si alguien intenta obligar a una persona a votar en algún sentido y le paga o le adelanta. El ciudadano para combatir la situación tiene este mecanismo de denuncia para que se inicie una investigación, se determine si hay sanción que puede incluso constituir causa de cárcel para quien lo cometa o al menos destitución si es funcionario público”, dijo.

“Además, es un aspecto de cultura; no debemos permitir como mexicanos que se cambie la voluntad personal y es una cualidad que solo los humanos tenemos y tenemos que ejercerla plenamente”, dijo.