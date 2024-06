¡Que suene el abanico! Hoy se marcha por el Orgullo LGBTQ+, se marcha por todos

Todavía sentimos la resaca electoral y, desgraciadamente, los resultados acentuaron la división social. ¿Hay motivos para celebrar? La Marcha del Orgullo LGBT+ no es una celebración en el sentido convencional; aunque esté llena de plumas y brillos, es un momento en el que toda la comunidad, familiares, amigos y aliados nos abrazamos para saber que no estamos solos. Sí, festejamos nuestra diversidad, pero no es para echársela en cara a nadie, sino para asegurarnos de que no regrese la discriminación que nos hizo esconderla. Es para que aquellos que tienen miedo de vivir su vida a su manera vean que es posible.

Desgraciadamente, la mayoría de la gente de la diversidad no pudo vivir un primer amor como en las películas. Al reconocer la atracción hacia alguien del mismo sexo, nos atacan siglos de heteronorma y prejuicios heredados, enturbiando ese momento que es clave para la formación de cualquier persona. ¿A los demás por qué les tendría que importar? Porque ese daño nos afecta a todos. Una persona mental y emocionalmente afectada, que no puede integrarse orgánicamente a la sociedad, no puede contribuir al crecimiento de la misma. ¿No es cierto? Es fácil observar que las personas de la diversidad tenemos dos formas de comportarnos socialmente: tímidos o demasiado extrovertidos. Ambas son reflejo de una sociedad que no nos hace sentir aceptados. Cada “eso es para niñas/niños”, “no llores, no seas joto”, “es machorra/amanerado”, son espinas que hieren y se encarnan en el crecimiento de alguien que no está haciendo nada más que vivir.

Este año, la marcha en Saltillo es liderada por las lesbianas, un colectivo que además de sufrir los embates del machismo y las decisiones sociales sobre su cuerpo, tiene que soportar la discriminación del heteropatriarcado. Todo esto, incluso aceptando y viviendo en el amor, perpetúa roles de género, la imposición de la maternidad y la sumisión. Haremos temblar las calles por ellas, por nosotros, por todos.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinato de Josban debe ser investigado como Crimen de Odio

Marchamos porque nos falta Josban, quien fue torturado y asesinado en su casa el 9 de abril; a dos meses, aún no se ha anunciado un avance significativo para hacerle justicia a este enfermero conocido en vida por su solidaridad con los necesitados. Gritamos por Osiel Baena, le magistrade que hizo temblar al sistema político desde el INE y acabó asesinado junto a su pareja. Nos unimos para exigir una infancia libre de violencia física y sexual. Bailamos para tomar control de nuestros cuerpos, de nuestras vidas y decisiones.

¿Egoístas? No. Esta marcha, que hace 15 años contaba con 15 personas y hoy inunda el bulevar principal de la ciudad, es la herencia de Nancy Cárdenas. Es una lucha por los derechos humanos de todos, es la exigencia de una vida libre de violencia, es la semilla para que cualquier persona pueda exigir sus derechos y expresar sus inconformidades.