”Que soy muy perfeccionista, y que se me pasa un poquito la mano con las horas de trabajo”.

“En mi familia trato de dar un buen ejemplo y hacer las cosas de la mejor manera, y eso se va reflejando en los valores que tenemos como familia. En las empresas privadas de la familia, también el haber manejado las negociaciones que me tocaron en su momento para hacer sociedades y proyectos inmobiliarios con otras familias donde hoy todos estos proyectos tuvieron éxito y todo lo que dijimos a la hora de hacer los convenios y hacer los contratos y proyectos, los ingresos los superamos por mucho y quedamos muy bien.

“Quienes pueden decir si soy buen papá son mis hijos, pero yo puedo decir que soy un buen papá porque es lo que más disfruto en mi vida, si me dieran a escoger una sola cosa para hacer en mi vida sería estar con mis hijos, estar en familia y el valor del trabajo, de la honestidad y el valor de la empatía y la generosidad con la comunidad. Eso es lo que tratamos de promover mi esposa y yo con mis hijos, y están chiquitos, pero espero que vayan aprendiendo”.

Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?

“Poder conceder deseos”.

De entre todas las personas que le han dado clases en su vida, ¿quién cree que diría que está orgullosa de que usted haya sido su alumno?

“Podría ser el ‘Profe Pequeño’, que es uno con los que he estado en contacto recientemente cuando fui alcalde y nos apoyó mucho en el Consejo Ciudadano de Ecología”.

¿Cuándo fue la última vez que lloró?

“La muerte de un familiar”.

Tres acciones específicas que impulsaría para que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad a la información pública de la administración estatal.

“Pues lo que ya hicimos cuando estuve como Presidente Municipal, yo siento que una herramienta muy importante fue el Consejo Ciudadano de Contraloría, donde los ciudadanos tenían acceso a los ingresos, los egresos, compras y licitaciones del municipio y tener el buzón ciudadano para cualquier situación, tener el contralor ciudadano, tener apertura por completo con las cámaras empresariales para platicar sobre las cuentas claras”.

Además de la Gubernatura, ¿hay un sueño que le falte por cumplir?, ¿por qué no lo ha hecho?

“Muchos sueños, pues tengo 38 años”.

TE PUEDE INTERESAR: Tendrá Coahuila primer Gobierno de Coalición: ¿Cómo se conformará el gabinete?

Una acción, que a nadie se le habría ocurrido, para garantizar la honestidad y eliminar la corrupción en la administración pública, sobre todo en el manejo de los recursos públicos.

“Dos de las políticas públicas más exitosas de mi gobierno como alcalde; el Consejo Ciudadano de Contraloría que nunca había existido, al menos en Coahuila, donde tenían los ciudadanos acceso a los ingresos, egresos, compras y licitaciones, con su contralor ciudadano para poder indagar en lo que quisieran; y los comités ciudadanos de seguridad, que nos permitieron tener a 85 mil saltillenses que nos apoyaban a cuidar Saltillo, que nos dotaban de gran información para poder cuidar a la ciudad, pero también ayudaba a que los funcionarios municipales, incluyendo la policía municipal, supieran que había 85 mil ciudadanos vigilándolos y conectados con el alcalde”.

Si pudiera comer sólo una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué?

“Taquitos, porque me gustan mucho y los podría repetir seguido”.

Supongamos que, de manera forzosa, usted debe escoger a uno de sus rivales para uno de los tres puestos más relevantes de la administración estatal. ¿A quién escogería, para qué puesto y por qué?

“Al único de los tres que ya ha gobernado, que sabe cómo se lleva a cabo un gobierno, que fue el ex alcalde de Acuña, Lenin”.

Título del último libro que leyó.

“Jesús CEO”.

Supongamos que, de manera forzosa, usted debe escoger a una mujer para uno de los tres puestos más relevantes de la administración estatal. ¿A quién escogería, para qué puesto y por qué?

“Tenemos muchas mujeres comprometidas desde hace años con las mejores causas de Coahuila, en este momento estoy enfocado en consolidar el proyecto, y luego nos vamos al plan de trabajo”.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila 2023: Manolo Jiménez convoca a la unidad y ofrece gobernar para todos

Si fuera enviado solo a una isla desierta por seis meses, ¿cuáles serían los cinco objetos que se llevaría?

“Una caña de pescar, una tienda de campaña, una máquina para hacer agua, un celular y una antena Starlink”.

Vino coahuilense favorito.

“Cualquier vino coahuilense”.

¿Qué nos han quedado a deber las anteriores administraciones estatales (incluida la actual) y qué sería diferente en Coahuila si eso se hubiera hecho?

“Es un tema que le corresponde a la ciudadanía juzgar y responder para que pudiera ser más objetiva la respuesta”.

Mencione tres problemas de Coahuila que, de no ser atendidos de inmediato, podrían tornarse graves y, en consecuencia, resolverlos le costaría mucho más a la entidad.

“El tema del agua es importante atajarlo pronto; la diversificación económica de algunas regiones que están emproblemadas con su economía madre local, como el caso de la Carbonífera y Monclova con AHMSA; y algo que no podemos bajar la guardia, que se puede descomponer en cualquier momento si no le ponemos ganas, la seguridad, no se puede bajar la guardia un solo día, ni nos podemos confiar y debemos trabajar 24/7”.