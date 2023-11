Quieren ‘agandallarse’ terrenos municipales de Frontera: reacciona Alcalde a pleito contra particulares

Presidente Municipal asegura que esta forma de apropiación de predios, muy común en la región, no se va a permitir más

FRONTERA, COAH.- Roberto Piña Amaya, alcalde de Ciudad Frontera, afirmó que durante años muchas personas se han adueñado de predios municipales sin que las autoridades les pongan un alto y actualmente la familia Williamson quiere apropiarse de un predio de 15 hectáreas, propiedad del municipio.

Luego de que Eugenio Williamson denunciara que su esposa fue despojada de un predio, el edil dijo que es otro caso más como los que han ocurrido desde hace décadas en la ciudad del riel, donde familias de renombre se han confabulado con las autoridades para adquirir de forma ilegal más terrenos.

“Históricamente esta ciudad ha sido invadida por gente abusona que vienen y se hacen de predios de manera ilegal, no nada más ahí, lamentablemente en muchas partes tenemos ese problema”, dijo.

Comentó que en años anteriores, aproximadamente en el 2007, Gilberto Asis Castellanos, padre de la esposa de Eugenio Williamson vendió las 15 hectáreas al municipio de Frontera en 3 millones de pesos, sin embargo al ver que no se usaron pretenden adueñarse de ellos, sin contar que la Presidencia Municipal tiene el dominio total de los predios.

Cuando vieron que la presidencia nunca ejerció un uso dijeron de aquí somos, recuperamos y nos volvemos a quedar con un terreno, pasó lo mismo con dos hectáreas que estaban aquí en el libramiento, el doctor Guti las vende, las paga el municipio, el municipio no las usa, la familia se volvió a quedarse con los predios pensando que podían adueñarse”, señaló.

Mencionó que los terrenos municipales, tienen proyectos a futuro, se tienen en puerta gestiones de la Universidad Autónoma de Coahuila, una clínica del ISSSTE y del IMSS y este predio se entregará en donación a las Secciones V y 38 de maestros.

“Lo que queremos es nada más que no volteen a ver a Frontera como una ciudad donde puedan hacer agandalle esas familias, por eso las aborrecen, por que finalmente fueron familias que nada más se dedicaron a abusar de la gente de esta ciudad y yo no me voy a prestar para ese ejercicio”, expuso.

Destacó que Eugenio Williamson, en su intento por apoderarse del predio, incluso lanzó amenazas contra el director de Obras Públicas Roberto del Bosque, a quien aseguró que enviaría a “Los Gates” para poner orden.

Esta situaciòn, fue anunciada al Secretario de Gobierno de Coahuila, afirmó el alcalde de Frontera, quien le envió apoyo de la Fiscalía General del Estado.