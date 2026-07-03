Radio Universidad convierte a ‘Salvaguarda’ en referente de divulgación del patrimonio cultural

El programa radiofónico “Salvaguarda, una estrategia a favor del patrimonio cultural”, transmitido por Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Coahuila, se ha consolidado como un espacio de divulgación dedicado a promover el conocimiento, la valoración y la preservación del patrimonio cultural desde una perspectiva científica, educativa y social. Más que una emisión radiofónica, el proyecto busca fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad mediante contenidos que difunden el patrimonio cultural universitario, regional, nacional y mundial, al tiempo que posicionan a la radio como un medio eficaz para acercar el conocimiento especializado al público en general.

La trascendencia de esta iniciativa quedó plasmada en el libro Educación, ciencia y cultura en espacios contemporáneos. Retos y perspectivas del siglo XXI, publicado en enero de 2026 por el Fondo Editorial para la Investigación Académica y coordinado por Julieta Arcos Chigo, Jorge Rodríguez Molina y Oziel Alejandro Soto López, investigadores de la Universidad Veracruzana. La obra colectiva ofrece un análisis interdisciplinario sobre los desafíos contemporáneos de la educación, la ciencia y la cultura, y reúne aportaciones de especialistas de distintas instituciones de educación superior. La participación de académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila fue posible gracias a la carta de intención de colaboración suscrita a finales de 2024 entre la Universidad Veracruzana y la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC. Dentro del volumen destaca el capítulo “Salvaguarda. Una estrategia radiofónica a favor del patrimonio cultural”, ubicado en la página 189, elaborado por el doctor José Manuel Rosales Mendoza, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC y especialista en Historia, Arquitectura y conservación del patrimonio, así como por la maestra Eréndira Herrejón Rentería, subcoordinadora de Patrimonio Cultural de la universidad e investigadora enfocada en historia regional, arquitectura y patrimonio. El texto analiza el origen, desarrollo y alcances del programa radiofónico, resaltando la importancia de que la Universidad Autónoma de Coahuila incorpore en su programación un espacio permanente dedicado a la investigación, análisis y difusión del patrimonio cultural, contribuyendo a fortalecer la identidad y la memoria colectiva desde la comunicación pública.

UN PROYECTO QUE SIGUE EVOLUCIONANDO El origen de Salvaguarda se remonta a 2022, cuando la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio Universidad convocaron a la comunidad universitaria a desarrollar proyectos radiofónicos enfocados en la ciencia, el arte, la educación y la cultura. A partir de esa convocatoria, la Subcoordinación de Patrimonio Cultural impulsó una propuesta orientada a acercar este tema a la sociedad mediante un formato dinámico basado en entrevistas, cápsulas informativas y análisis especializados que fomentaran la reflexión sobre el valor del patrimonio cultural. Así nació Salvaguarda, un espacio concebido para divulgar las investigaciones y proyectos generados por la UAdeC y sus redes académicas, promoviendo el reconocimiento y la conservación del patrimonio desde una perspectiva accesible para públicos diversos.

Entre abril de 2023 y diciembre de 2024, el programa alcanzó 60 emisiones. De ellas, 56 incluyeron entrevistas con especialistas e invitados, dos estuvieron dedicadas a la difusión de actividades culturales universitarias y dos más ofrecieron un balance de los temas abordados durante sus temporadas. Tras dos años de transmisiones, el proyecto se encuentra en una etapa de renovación orientada a ampliar su alcance, diversificar sus contenidos, incorporar nuevas plataformas digitales y fortalecer la participación de investigadores, estudiantes y especialistas de distintas disciplinas. La Universidad Autónoma de Coahuila invitó a la comunidad universitaria y al público en general a escuchar Salvaguarda, que se transmite todos los martes de 16:00 a 17:00 horas a través de Radio Universidad XHUACS 104.1 FM y mediante la plataforma digital de la institución. Asimismo, las cápsulas informativas se encuentran disponibles en el canal oficial de Cultura UAdeC en YouTube, donde constituyen un material de consulta respaldado por investigación y referencias bibliográficas de utilidad para estudiantes, docentes e investigadores.

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