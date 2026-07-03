Refuerzan acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en Coahuila

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Piedras Negras
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    Refuerzan acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en Coahuila
    La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Lucila Valdés González, destacó en Piedras Negras que la entidad mantiene condiciones favorables en materia de seguridad pública, aunque persisten retos en la atención de la violencia familiar. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La Secretaría de las Mujeres informó que en 2025 se capacitó a más de 100 mil personas en temas de prevención de la violencia y masculinidades positivas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Lucila Valdés González, destacó que, aunque la entidad mantiene condiciones favorables de seguridad pública, persiste el desafío de atender la violencia que muchas mujeres enfrentan en el ámbito familiar.

Durante un evento en Piedras Negras, subrayó que la tranquilidad en actividades cotidianas, como transitar por carretera o salir de noche, es resultado del trabajo coordinado en materia de seguridad. Sin embargo, advirtió que la violencia doméstica continúa siendo un problema estructural que exige fortalecer acciones de prevención y atención.

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Valdés González precisó que cerca del 60% de los casos derivan de conductas machistas y patrones normalizados desde la infancia. Para revertirlos, la Secretaría impulsa programas de sensibilización y capacitación que promueven relaciones basadas en el respeto e igualdad.

En 2025, más de 100 mil personas fueron capacitadas en temas como masculinidades positivas, prevención de la violencia familiar y del noviazgo adolescente. La funcionaria reiteró que la estrategia combina atención directa a víctimas con acciones preventivas que buscan erradicar la violencia desde su origen.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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