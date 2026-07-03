Refuerzan acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Lucila Valdés González, destacó que, aunque la entidad mantiene condiciones favorables de seguridad pública, persiste el desafío de atender la violencia que muchas mujeres enfrentan en el ámbito familiar.

Durante un evento en Piedras Negras, subrayó que la tranquilidad en actividades cotidianas, como transitar por carretera o salir de noche, es resultado del trabajo coordinado en materia de seguridad. Sin embargo, advirtió que la violencia doméstica continúa siendo un problema estructural que exige fortalecer acciones de prevención y atención.