Refuerzan acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en Coahuila
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La Secretaría de las Mujeres informó que en 2025 se capacitó a más de 100 mil personas en temas de prevención de la violencia y masculinidades positivas
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Lucila Valdés González, destacó que, aunque la entidad mantiene condiciones favorables de seguridad pública, persiste el desafío de atender la violencia que muchas mujeres enfrentan en el ámbito familiar.
Durante un evento en Piedras Negras, subrayó que la tranquilidad en actividades cotidianas, como transitar por carretera o salir de noche, es resultado del trabajo coordinado en materia de seguridad. Sin embargo, advirtió que la violencia doméstica continúa siendo un problema estructural que exige fortalecer acciones de prevención y atención.
Valdés González precisó que cerca del 60% de los casos derivan de conductas machistas y patrones normalizados desde la infancia. Para revertirlos, la Secretaría impulsa programas de sensibilización y capacitación que promueven relaciones basadas en el respeto e igualdad.
En 2025, más de 100 mil personas fueron capacitadas en temas como masculinidades positivas, prevención de la violencia familiar y del noviazgo adolescente. La funcionaria reiteró que la estrategia combina atención directa a víctimas con acciones preventivas que buscan erradicar la violencia desde su origen.