Rally familiar reúne a cientos de familias en distintas regiones de Coahuila

En el marco de la conmemoración del Día de la Familia en México, el DIF Coahuila, en coordinación con los Sistemas DIF Municipales, llevó a cabo el rally “Mi familia, mi comunidad”, una actividad que reunió a cientos de familias en distintas regiones del estado para promover la convivencia, el trabajo en equipo y la integración comunitaria.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de impulsar actividades que fortalezcan el tejido social desde el núcleo familiar.

“En el DIF Coahuila creemos firmemente que la familia es la base de una sociedad fuerte y solidaria. Actividades como este rally nos permiten crear espacios donde madres, padres, hijas e hijos conviven, se apoyan y construyen juntos momentos que fortalecen sus vínculos”, expresó.