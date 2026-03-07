Rally familiar reúne a cientos de familias en distintas regiones de Coahuila

Coahuila
/ 7 marzo 2026
    Rally familiar reúne a cientos de familias en distintas regiones de Coahuila
    Niñas, niños y adultos colaboran en pruebas y retos del rally familiar realizado en distintas comunidades de Coahuila. CORTESÍA

Con motivo del Día de la Familia en México, el DIF Coahuila realizó el rally “Mi familia, mi comunidad”, una jornada de convivencia que reunió a familias de varios municipios para fortalecer la unión y el trabajo en equipo

En el marco de la conmemoración del Día de la Familia en México, el DIF Coahuila, en coordinación con los Sistemas DIF Municipales, llevó a cabo el rally “Mi familia, mi comunidad”, una actividad que reunió a cientos de familias en distintas regiones del estado para promover la convivencia, el trabajo en equipo y la integración comunitaria.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de impulsar actividades que fortalezcan el tejido social desde el núcleo familiar.

“En el DIF Coahuila creemos firmemente que la familia es la base de una sociedad fuerte y solidaria. Actividades como este rally nos permiten crear espacios donde madres, padres, hijas e hijos conviven, se apoyan y construyen juntos momentos que fortalecen sus vínculos”, expresó.

"Mi familia, mi comunidad", se llevó a cabo en varias regiones del Estado.
”Mi familia, mi comunidad”, se llevó a cabo en varias regiones del Estado. CORTESÍA

A través de dinámicas recreativas y formativas, niñas, niños, jóvenes y personas adultas participaron en diversas actividades diseñadas para fortalecer la comunicación, la colaboración y los lazos familiares.

PARTICIPACIÓN EN VARIAS REGIONES DEL ESTADO

Las jornadas se realizaron en diferentes municipios y comunidades del estado, destacando la participación de familias en Guerrero, en el ejido Santa Mónica; Acuña; San Juan de Sabinas, en Villa de San Juan de Sabinas; Monclova; San Pedro, en el ejido Santiago; y Arteaga, en el ejido Huachichil.

Familias participan en dinámicas recreativas durante el rally "Mi familia, mi comunidad", organizado por el DIF Coahuila.
Familias participan en dinámicas recreativas durante el rally “Mi familia, mi comunidad”, organizado por el DIF Coahuila. CORTESÍA

En cada sede se vivió un ambiente de alegría, unión y participación, donde las familias compartieron actividades que promovieron la convivencia y el fortalecimiento de valores.

