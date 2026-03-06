Fortalece Coahuila sus lazos económicos con la Unión Europea

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 marzo 2026
    Fortalece Coahuila sus lazos económicos con la Unión Europea
    El gobernador de Coahuila recibió a 10 consejeros económicos de 10 países de la Unión Europea. Especial

El gobernador Manolo Jiménez recibió a consejeras y consejeros económicos de 10 países de la región para promover inversiones y cooperación estratégica

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea en México, así como con consejeros económicos de 10 países del bloque, con el objetivo de fortalecer la promoción del estado como destino para la inversión extranjera.

Durante el encuentro, el mandatario estatal expuso las principales fortalezas competitivas de la entidad, entre ellas los niveles de seguridad, el Estado de derecho, el desarrollo industrial, la disponibilidad de capital humano y la estabilidad laboral.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Propone Manolo Jiménez que Gobierno Federal intervenga para reactivar AHMSA... ‘incluso con esquema de paraestatal’

La delegación estuvo integrada por representantes de las embajadas de Finlandia, Portugal, Francia, Alemania, República Checa, España, Hungría, Polonia, Irlanda y Bélgica, quienes participaron en un diálogo sobre el entorno macroeconómico global y las oportunidades de inversión en la entidad.

En la reunión también se abordó el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, así como las ventajas que ofrece Coahuila para la instalación de empresas europeas en sectores estratégicos como el automotriz, energético, manufacturero y de innovación tecnológica.

$!Europa ha recibido más de mil 200 millones de dólares de inversión extranjera proveniente de Europa.
Europa ha recibido más de mil 200 millones de dólares de inversión extranjera proveniente de Europa. Especial

Jiménez Salinas destacó que la Unión Europea está integrada por 27 países y representa uno de los bloques económicos más relevantes a nivel mundial. Señaló además que, de manera agregada, este bloque se posiciona como uno de los principales socios comerciales del estado, con más de mil 200 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en el periodo reciente analizado.

Indicó que con esta visita suman ya 15 países europeos cuyos embajadores o representantes diplomáticos han sido recibidos en Coahuila, como parte de una estrategia permanente de promoción internacional impulsada por el gobierno estatal en coordinación con la Oficina de Representación del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, encabezada por Hilda Flores, así como con la Secretaría de Economía y Pro Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca Manolo Jiménez construcción del Centro de Salud Mental en Monclova

La agenda de la delegación incluyó encuentros con cámaras empresariales, universidades y empresas europeas establecidas en el estado, además de recorridos por Saltillo, Torreón y Parras, con el fin de fortalecer los vínculos de cooperación económica, académica y cultural.

El gobernador reiteró que la seguridad, la certeza jurídica y la calidad de la mano de obra continúan siendo factores clave para atraer nuevas inversiones, al señalar que la estabilidad del estado genera confianza entre las empresas internacionales interesadas en instalarse y expandirse en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
inversiones

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Estudio revela que la estancia promedio de turistas que asistan al Mundial a Monterrey, será de dos días, por lo que Saltillo deberá buscar estrategias para alargar la estancia de los visitantes.

Extender hospedaje de visitantes al Mundial más allá de partidos, reto para Monterrey y Saltillo
true

Arriesgan seguridad aérea de México por corrupción en mantenimiento de naves, incluso militares
No somos iguales

No somos iguales
Durante su intervención, reflexionó sobre el sentido del feminismo y la necesidad de generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre las desigualdades que enfrentan las mujeres.

Saltillo: Activista llama desde charla por el 8M a generar conciencia sobre desigualdades que enfrentan mujeres

Los logros de la lucha feminista en México no solo se remonta al derecho al voto, la despenalización del aborto y la tipificación del feminicidio, en los últimos años diversas leyes se han creado gracias al feminismo.

8M: Leyes impulsadas por y para mujeres en México
Esta imagen por satélite proporcionada por Vantor muestra la Corte Islámica Revolucionaria tras bombardeos en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026.

¿Por qué preocupa el uso de la IA en los ataques a Irán por parte de EU e Israel?
El objetivo del “kit forense”, según el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, es facilitar la identificación en caso de desaparición.

Taller de ‘Kit forense en caso de desaparecer’ en Oaxaca genera críticas, previo al 8M
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila