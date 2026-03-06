Fortalece Coahuila sus lazos económicos con la Unión Europea
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El gobernador Manolo Jiménez recibió a consejeras y consejeros económicos de 10 países de la región para promover inversiones y cooperación estratégica
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea en México, así como con consejeros económicos de 10 países del bloque, con el objetivo de fortalecer la promoción del estado como destino para la inversión extranjera.
Durante el encuentro, el mandatario estatal expuso las principales fortalezas competitivas de la entidad, entre ellas los niveles de seguridad, el Estado de derecho, el desarrollo industrial, la disponibilidad de capital humano y la estabilidad laboral.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Propone Manolo Jiménez que Gobierno Federal intervenga para reactivar AHMSA... ‘incluso con esquema de paraestatal’
La delegación estuvo integrada por representantes de las embajadas de Finlandia, Portugal, Francia, Alemania, República Checa, España, Hungría, Polonia, Irlanda y Bélgica, quienes participaron en un diálogo sobre el entorno macroeconómico global y las oportunidades de inversión en la entidad.
En la reunión también se abordó el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, así como las ventajas que ofrece Coahuila para la instalación de empresas europeas en sectores estratégicos como el automotriz, energético, manufacturero y de innovación tecnológica.
Jiménez Salinas destacó que la Unión Europea está integrada por 27 países y representa uno de los bloques económicos más relevantes a nivel mundial. Señaló además que, de manera agregada, este bloque se posiciona como uno de los principales socios comerciales del estado, con más de mil 200 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en el periodo reciente analizado.
Indicó que con esta visita suman ya 15 países europeos cuyos embajadores o representantes diplomáticos han sido recibidos en Coahuila, como parte de una estrategia permanente de promoción internacional impulsada por el gobierno estatal en coordinación con la Oficina de Representación del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, encabezada por Hilda Flores, así como con la Secretaría de Economía y Pro Coahuila.
TE PUEDE INTERESAR: Arranca Manolo Jiménez construcción del Centro de Salud Mental en Monclova
La agenda de la delegación incluyó encuentros con cámaras empresariales, universidades y empresas europeas establecidas en el estado, además de recorridos por Saltillo, Torreón y Parras, con el fin de fortalecer los vínculos de cooperación económica, académica y cultural.
El gobernador reiteró que la seguridad, la certeza jurídica y la calidad de la mano de obra continúan siendo factores clave para atraer nuevas inversiones, al señalar que la estabilidad del estado genera confianza entre las empresas internacionales interesadas en instalarse y expandirse en la región.