Fortalece Coahuila sus lazos económicos con la Unión Europea

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea en México, así como con consejeros económicos de 10 países del bloque, con el objetivo de fortalecer la promoción del estado como destino para la inversión extranjera.

Durante el encuentro, el mandatario estatal expuso las principales fortalezas competitivas de la entidad, entre ellas los niveles de seguridad, el Estado de derecho, el desarrollo industrial, la disponibilidad de capital humano y la estabilidad laboral.

La delegación estuvo integrada por representantes de las embajadas de Finlandia, Portugal, Francia, Alemania, República Checa, España, Hungría, Polonia, Irlanda y Bélgica, quienes participaron en un diálogo sobre el entorno macroeconómico global y las oportunidades de inversión en la entidad.

En la reunión también se abordó el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, así como las ventajas que ofrece Coahuila para la instalación de empresas europeas en sectores estratégicos como el automotriz, energético, manufacturero y de innovación tecnológica.