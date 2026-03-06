Revisan preparativos para arranque de planta surcoreana de autopartes eléctricas en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 6 marzo 2026
    Revisan preparativos para arranque de planta surcoreana de autopartes eléctricas en Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez se reunió con el director general de Doosung Tech para revisar el avance del proyecto industrial. CORTESÍA

Proyecto industrial contempla inversión de 500 millones de pesos y la creación de cientos de puestos laborales, con inicio previsto en mayo dentro del impulso regional a la electromovilidad

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de trabajo con Kichae Jung, director general de la empresa Doosung Tech, con el propósito de evaluar el avance del proyecto industrial que la compañía surcoreana desarrolla en Monclova.

Durante el encuentro se revisaron los preparativos relacionados con el inicio de operaciones de la planta, previsto para el mes de mayo, etapa que marcará la consolidación de un nuevo proyecto manufacturero enfocado en la producción de componentes destinados a vehículos eléctricos.

TE PUEDE INTERESAR: Tiene Coahuila una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes

La inversión destinada a esta instalación asciende a 500 millones de pesos, iniciativa que busca fortalecer la presencia de la industria vinculada con la electromovilidad en la Región Centro de Coahuila.

PROYECTO INDUSTRIAL AVANZA HACIA ETAPA OPERATIVA

La construcción de la planta inició en octubre de 2025, cuando se colocó la primera piedra del complejo que actualmente se desarrolla en el municipio.

Una vez en funcionamiento, la instalación generará cientos de empleos directos, contribuyendo a ampliar las oportunidades laborales para habitantes de la localidad y reforzando la actividad manufacturera en el corredor industrial de la región.

Durante la reunión se analizaron aspectos logísticos y operativos necesarios para garantizar el arranque productivo en los tiempos previstos.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL IMPULSA LLEGADA DE INVERSIÓN EXTRANJERA

El presidente municipal destacó que la instalación de nuevas compañías en la ciudad es resultado de la colaboración entre distintos niveles de gobierno y el sector empresarial.

$!El complejo manufacturero contempla una inversión de 500 millones de pesos y la generación de cientos de empleos directos en la región.
El complejo manufacturero contempla una inversión de 500 millones de pesos y la generación de cientos de empleos directos en la región. CORTESÍA

Subrayó que las gestiones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Coahuila, encabezada por Luis Eduardo Olivares Martínez, han permitido posicionar al municipio como un destino competitivo para proyectos manufactureros.

“Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y con el sector productivo para atraer capital que genere oportunidades para nuestra gente. Monclova demuestra que cuenta con talento, infraestructura y condiciones para seguir creciendo”, expresó.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará brindando acompañamiento a este tipo de iniciativas, con el objetivo de consolidar a la Región Centro Desierto como un polo estratégico de desarrollo productivo en el estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


empleos
inversiones

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?