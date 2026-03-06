Revisan preparativos para arranque de planta surcoreana de autopartes eléctricas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de trabajo con Kichae Jung, director general de la empresa Doosung Tech, con el propósito de evaluar el avance del proyecto industrial que la compañía surcoreana desarrolla en Monclova.

Durante el encuentro se revisaron los preparativos relacionados con el inicio de operaciones de la planta, previsto para el mes de mayo, etapa que marcará la consolidación de un nuevo proyecto manufacturero enfocado en la producción de componentes destinados a vehículos eléctricos.

La inversión destinada a esta instalación asciende a 500 millones de pesos, iniciativa que busca fortalecer la presencia de la industria vinculada con la electromovilidad en la Región Centro de Coahuila.

PROYECTO INDUSTRIAL AVANZA HACIA ETAPA OPERATIVA

La construcción de la planta inició en octubre de 2025, cuando se colocó la primera piedra del complejo que actualmente se desarrolla en el municipio.

Una vez en funcionamiento, la instalación generará cientos de empleos directos, contribuyendo a ampliar las oportunidades laborales para habitantes de la localidad y reforzando la actividad manufacturera en el corredor industrial de la región.

Durante la reunión se analizaron aspectos logísticos y operativos necesarios para garantizar el arranque productivo en los tiempos previstos.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL IMPULSA LLEGADA DE INVERSIÓN EXTRANJERA

El presidente municipal destacó que la instalación de nuevas compañías en la ciudad es resultado de la colaboración entre distintos niveles de gobierno y el sector empresarial.