Ramos Arizpe ajusta protocolo para sancionar a padres de menores motociclistas

El regidor Antonio Trejo explicó que no se trata de crear una nueva ley, sino de aterrizar la que ya existe para poder aplicarla de forma más clara en el municipio. “Ya hay una regulación en el tema. Lo que estamos haciendo es ajustarla para poder aplicarla de manera concreta”, señaló.

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe trabaja en ajustes a la normativa vigente para aplicar sanciones a padres de familia cuyos hijos menores de edad sean detectados conduciendo motocicletas.

Como parte del protocolo, se contempla la coordinación entre Tránsito Municipal y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), a fin de notificar a los tutores cuando se detecte a un menor conduciendo.

Trejo indicó que, al tratarse de una falta administrativa, no hay detenciones directas. Sin embargo, las sanciones recaen en los padres o responsables legales. “Al ser menores de edad, ellos no pueden recibir una multa, por eso la responsabilidad es de los padres”, explicó.

En estos casos, el vehículo será asegurado como garantía mientras se localiza a los tutores. Posteriormente, se les notificará y se les hará un apercibimiento formal.

El regidor advirtió que, si el menor reincide, las consecuencias podrían escalar a un tema legal. “Si vuelve a ocurrir, se puede abrir una carpeta por omisión de cuidados, sobre todo si hay un accidente de por medio”, señaló.

Agregó que cada caso será analizado de manera particular, ya que la gravedad puede variar dependiendo de las circunstancias.

El funcionario subrayó que el objetivo es aplicar la norma sin vulnerar derechos. “Estamos revisando cómo implementarlo correctamente, sin afectar a los menores, pero garantizando su seguridad”, dijo.

Además de las sanciones, el municipio prevé iniciar acciones de concientización en escuelas, en coordinación con la Dirección de Educación, para prevenir este tipo de conductas.

Trejo insistió en que el problema también radica en el permiso que algunos adultos dan a sus hijos para conducir. “Es importante que los padres entiendan el riesgo y la responsabilidad que implica”, concluyó.