Proyectan paso a desnivel para aliviar tráfico en Ramos Arizpe
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La obra vial beneficiará a 50 mil automovilistas; proyectan nuevo pozo en San José de los Nuncios
El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó la realización de un paso a desnivel para agilizar el tráfico en el sector industrial. Actualmente se realizan estudios de mecánica de suelo para definir si la obra será elevada o un paso deprimido.
“Es un hecho que sí se va a hacer. Estamos buscando el mejor proyecto para que quede lo mejor posible y, sobre todo, que dé funcionalidad a todos los vecinos”, afirmó el edil sobre la obra.
La infraestructura está diseñada para desahogar el flujo de cerca de 50 mil vehículos que transitan diariamente por la zona de General Motors. Se contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la conectividad con la colonia La Esmeralda.
“Estamos tratando de que sean dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. Es un conjunto de vialidades que va a quedar como un distribuidor vial”, explicó Gutiérrez Merino sobre los alcances técnicos.
AUMENTA DEMANDA DE AGUA POR CALOR Y PROYECTAN NUEVO POZO
En cuanto al servicio de agua, el alcalde informó que la demanda aumentó un 20% debido a las altas temperaturas. Pese a ello, aseguró que el abasto está cubierto al 100% gracias a los pozos actuales y la operación de pipas.
“Estamos planeando un pozo nuevo en San José de los Nuncios. Estamos en la selección del terreno y esperamos que nos dé mucho más agua”, señaló.
Gutiérrez Merino estimó que esta nueva fuente de abastecimiento podría estar lista en un lapso de seis meses. Mientras tanto, exhortó a la población a evitar el desperdicio del vital líquido durante esta temporada de calor.
“Hay que ahorrar agua porque en esta temporada vale mucho. Se gasta más, uno toma más y se baña más seguido, por eso aumentó el consumo”, puntualizó el alcalde.