Proyectan paso a desnivel para aliviar tráfico en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    Proyectan paso a desnivel para aliviar tráfico en Ramos Arizpe
    La obra contempla la ampliación a cuatro carriles para fortalecer la conectividad con colonias cercanas como La Esmeralda. MANUEL RODRÍGUEZ

La obra vial beneficiará a 50 mil automovilistas; proyectan nuevo pozo en San José de los Nuncios

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó la realización de un paso a desnivel para agilizar el tráfico en el sector industrial. Actualmente se realizan estudios de mecánica de suelo para definir si la obra será elevada o un paso deprimido.

“Es un hecho que sí se va a hacer. Estamos buscando el mejor proyecto para que quede lo mejor posible y, sobre todo, que dé funcionalidad a todos los vecinos”, afirmó el edil sobre la obra.

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La infraestructura está diseñada para desahogar el flujo de cerca de 50 mil vehículos que transitan diariamente por la zona de General Motors. Se contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la conectividad con la colonia La Esmeralda.

“Estamos tratando de que sean dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. Es un conjunto de vialidades que va a quedar como un distribuidor vial”, explicó Gutiérrez Merino sobre los alcances técnicos.

AUMENTA DEMANDA DE AGUA POR CALOR Y PROYECTAN NUEVO POZO

En cuanto al servicio de agua, el alcalde informó que la demanda aumentó un 20% debido a las altas temperaturas. Pese a ello, aseguró que el abasto está cubierto al 100% gracias a los pozos actuales y la operación de pipas.

“Estamos planeando un pozo nuevo en San José de los Nuncios. Estamos en la selección del terreno y esperamos que nos dé mucho más agua”, señaló.

Gutiérrez Merino estimó que esta nueva fuente de abastecimiento podría estar lista en un lapso de seis meses. Mientras tanto, exhortó a la población a evitar el desperdicio del vital líquido durante esta temporada de calor.

“Hay que ahorrar agua porque en esta temporada vale mucho. Se gasta más, uno toma más y se baña más seguido, por eso aumentó el consumo”, puntualizó el alcalde.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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