Ramos Arizpe busca mitigar impacto por despidos en General Motors; alistan feria del empleo

Tras el recorte de aproximadamente mil 900 trabajadores en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, el Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado, anunció acciones urgentes para la pronta reincorporación laboral de los afectados.

Jacobo Zertuche, secretario de Fomento Económico municipal, informó que sostuvo una reunión estratégica con la Secretaría del Trabajo para definir una ruta de apoyo, luego de que los despidos contrastaran con recientes anuncios de inversión en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Activa Gobierno de Coahuila plan laboral tras reajuste en General Motors

“Se llega al acuerdo de que vamos a hacer una feria del empleo; hablamos con las empresas que nos apoyan, alrededor de 70 u 80 empresas, y sí están disponibles para hacerla pronto en Canacintra”, detalló el funcionario municipal.

El secretario destacó que Ramos Arizpe cuenta actualmente con una bolsa de trabajo de entre 2,000 y 2,500 vacantes disponibles, lo que permitiría que los ciudadanos que perdieron su fuente de ingresos puedan recuperarla este mismo mes.

“Gracias a Dios ya teníamos las vacantes en mano y con esta triste noticia esperamos que se logre contrarrestar algo y afecte lo menos posible a la gente que perdió su empleo”, expresó Zertuche sobre la disponibilidad de plazas.

Como parte de la estrategia, el funcionario invitó a los trabajadores a acudir directamente a las oficinas de la presidencia municipal, donde se les brindará orientación personalizada basada en su perfil profesional y las necesidades de las empresas.

“Ahí en la presidencia pueden ir conmigo y yo los oriento; les digo a dónde vayan y con quién, ya tengo a la mano lo que necesita cada empresa y eso nos ayuda mucho”, puntualizó el secretario de fomento económico.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Ramos Arizpe abre bolsa de trabajo con más de 200 vacantes para empleo formal

Zertuche enfatizó que la instrucción del Alcalde es dar prioridad absoluta a este tema, asegurando que desde el primer momento en que se conoció la noticia se tomaron cartas en el asunto para proteger la estabilidad económica de las familias.

”Estamos comprometidos con que tengan un empleo digno; nos preocupa mucho pero nos apura más, entonces desde el minuto uno que nos enteramos tomamos cartas en el asunto”, concluyó el funcionario tras la reunión con autoridades estatales.