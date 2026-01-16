Activa Gobierno de Coahuila plan laboral tras reajuste en General Motors

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo, informó que, tras el reajuste en la producción de la empresa General Motors de México en su planta ubicada en el estado, se activaron acciones inmediatas para reducir el impacto económico en los trabajadores que se encuentran en proceso de transición laboral.

Desde las primeras horas de este viernes, la Secretaría del Trabajo instaló una mesa de diálogo con cámaras empresariales y sindicatos, con el fin de diseñar estrategias que faciliten la pronta reincorporación de los trabajadores a empleos formales.

Como resultado de este encuentro, se acordó integrar más de mil vacantes adicionales a la Feria de Empleo organizada por el Gobierno de Coahuila, la cual se realizará el próximo 30 de enero en el Centro de Convenciones CANACINTRA, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Este evento de vinculación ya fue notificado a las personas que concluyeron su relación laboral con General Motors.

A esta feria se sumarán las bolsas de trabajo de las cámaras empresariales COPARMEX, CANACINTRA, AIERA, CANACO, CMIC y CANADEVI; los sindicatos CTM, CROC y FNSI; así como los municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, conformando una bolsa de trabajo unificada que operará de manera permanente.

De manera paralela, se pondrán en marcha programas de capacitación y reconversión de habilidades, con el objetivo de ampliar las posibilidades de contratación de los trabajadores.

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindará acompañamiento durante y después del proceso de bajas. Los trabajadores podrán comunicarse vía WhatsApp al 844 594 4972 para recibir asesoría o representación legal en materia laboral.

Asimismo, el Servicio de Empleo de Coahuila ofrecerá atención para iniciar procesos de vinculación laboral a través de los teléfonos 844 410 3422, 844 410 3450 y 844 412 9656.