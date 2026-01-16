Activa Gobierno de Coahuila plan laboral tras reajuste en General Motors

Coahuila
/ 16 enero 2026
    Activa Gobierno de Coahuila plan laboral tras reajuste en General Motors
    El reajuste en la producción de General Motors en Coahuila provocó un proceso de transición laboral para algunos trabajadores. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría del Trabajo instaló una mesa de diálogo con cámaras empresariales y sindicatos

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo, informó que, tras el reajuste en la producción de la empresa General Motors de México en su planta ubicada en el estado, se activaron acciones inmediatas para reducir el impacto económico en los trabajadores que se encuentran en proceso de transición laboral.

Desde las primeras horas de este viernes, la Secretaría del Trabajo instaló una mesa de diálogo con cámaras empresariales y sindicatos, con el fin de diseñar estrategias que faciliten la pronta reincorporación de los trabajadores a empleos formales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Advierten riesgo en empleos de proveedores tras despido en General Motors

Como resultado de este encuentro, se acordó integrar más de mil vacantes adicionales a la Feria de Empleo organizada por el Gobierno de Coahuila, la cual se realizará el próximo 30 de enero en el Centro de Convenciones CANACINTRA, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Este evento de vinculación ya fue notificado a las personas que concluyeron su relación laboral con General Motors.

A esta feria se sumarán las bolsas de trabajo de las cámaras empresariales COPARMEX, CANACINTRA, AIERA, CANACO, CMIC y CANADEVI; los sindicatos CTM, CROC y FNSI; así como los municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, conformando una bolsa de trabajo unificada que operará de manera permanente.

De manera paralela, se pondrán en marcha programas de capacitación y reconversión de habilidades, con el objetivo de ampliar las posibilidades de contratación de los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindará acompañamiento durante y después del proceso de bajas. Los trabajadores podrán comunicarse vía WhatsApp al 844 594 4972 para recibir asesoría o representación legal en materia laboral.

Asimismo, el Servicio de Empleo de Coahuila ofrecerá atención para iniciar procesos de vinculación laboral a través de los teléfonos 844 410 3422, 844 410 3450 y 844 412 9656.

Temas


Empresas
industria

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local