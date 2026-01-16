Gobierno de Ramos Arizpe abre bolsa de trabajo con más de 200 vacantes para empleo formal

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales y facilitar la incorporación de la población a empleos formales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, por medio de la Secretaría de Fomento Económico, dio a conocer la disponibilidad de una bolsa de trabajo que concentra más de 200 vacantes dirigidas a personas que buscan mejorar su desarrollo profesional y estabilidad económica.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Secretaría de Fomento Económico, ubicadas en la segunda planta de la Unidad Administrativa, en el cruce de las calles Zaragoza y De la Fuente, donde recibirán orientación personalizada sobre las vacantes disponibles, así como los requisitos y procesos para postularse.

TE PUEDE INTERESAR: Comedores comunitarios de Ramos Arizpe beneficiaron a 36 mil personas en 2025

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el fortalecimiento del empleo constituye una de las prioridades de su administración, al tratarse de un elemento fundamental para el bienestar de las familias y el crecimiento ordenado del municipio.

“Nuestro compromiso es acercar oportunidades de empleo a la gente de Ramos Arizpe. A través de la Secretaría de Fomento Económico estamos facilitando el vínculo entre quienes buscan trabajo y las empresas que generan desarrollo y estabilidad”, expresó el Edil.