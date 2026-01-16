Gobierno de Ramos Arizpe abre bolsa de trabajo con más de 200 vacantes para empleo formal

Coahuila
/ 16 enero 2026
    Gobierno de Ramos Arizpe abre bolsa de trabajo con más de 200 vacantes para empleo formal
    La Secretaría de Fomento Económico de Ramos Arizpe ofrece más de 200 vacantes para quienes buscan integrarse a un empleo formal. FOTO: CORTESÍA

A través de la Secretaría de Fomento Económico, pune a disposición de la ciudadanía más de 200 puestos en diversos perfiles

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales y facilitar la incorporación de la población a empleos formales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, por medio de la Secretaría de Fomento Económico, dio a conocer la disponibilidad de una bolsa de trabajo que concentra más de 200 vacantes dirigidas a personas que buscan mejorar su desarrollo profesional y estabilidad económica.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Secretaría de Fomento Económico, ubicadas en la segunda planta de la Unidad Administrativa, en el cruce de las calles Zaragoza y De la Fuente, donde recibirán orientación personalizada sobre las vacantes disponibles, así como los requisitos y procesos para postularse.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el fortalecimiento del empleo constituye una de las prioridades de su administración, al tratarse de un elemento fundamental para el bienestar de las familias y el crecimiento ordenado del municipio.

“Nuestro compromiso es acercar oportunidades de empleo a la gente de Ramos Arizpe. A través de la Secretaría de Fomento Económico estamos facilitando el vínculo entre quienes buscan trabajo y las empresas que generan desarrollo y estabilidad”, expresó el Edil.

$!Las personas interesadas pueden acudir a la Unidad Administrativa para recibir orientación sobre las vacantes y requisitos disponibles.
Las personas interesadas pueden acudir a la Unidad Administrativa para recibir orientación sobre las vacantes y requisitos disponibles. FOTO: CORTESÍA

La bolsa de trabajo municipal contempla una amplia diversidad de perfiles y áreas laborales, con vacantes para guardias de seguridad, personal de pintura y mantenimiento, áreas de producción, auxiliares operativos, monitoreo, marketing, contadores, control de almacén, entre muchas otras opciones, lo que permite atender distintos niveles de experiencia, habilidades y formación académica.

IMPULSO AL EMPLEO FORMAL

Por su parte, Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente del Gobierno Municipal para impulsar el empleo formal, fortalecer la economía local y ofrecer mayores alternativas laborales a jóvenes, mujeres, así como a jefas y jefes de familia.

“Queremos que la gente sepa que hay opciones y que el Gobierno Municipal está para apoyarles. El empleo es desarrollo, estabilidad y futuro para nuestras familias”, enfatizó el funcionario.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró la invitación a la ciudadanía a aprovechar esta bolsa de trabajo y aseguró que continuará implementando acciones orientadas a la generación de empleo, el crecimiento económico y el fortalecimiento del bienestar social en el municipio.

