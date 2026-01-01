Ramos Arizpe buscará fortalecer su liderazgo industrial en 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante 2026, el municipio de Ramos Arizpe consolidará su posición como uno de los principales polos de desarrollo industrial del norte del País, con un impacto directo en el fortalecimiento de la economía local y regional, así como en la generación de empleos formales y bien remunerados.

Este crecimiento sostenido ha sido posible gracias a la articulación institucional y al respaldo permanente del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, cuya cercanía con el municipio y visión de desarrollo regional han permitido construir un entorno de confianza, certeza jurídica y competitividad que resulta atractivo para la inversión productiva.

Durante 2025, empresas de origen alemán, canadiense y de otros mercados estratégicos, además de firmas líderes de los sectores automotriz, industrial, comercial y de servicios, eligieron a Ramos Arizpe para establecer nuevas plantas o ampliar sus operaciones. Estas inversiones han dinamizado el corredor industrial y comercial del sureste del estado, fortaleciendo la cadena de valor regional y posicionando a Coahuila como un referente nacional en atracción de capital.

Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el crecimiento industrial del municipio es resultado de un trabajo constante y coordinado entre los distintos niveles de gobierno y el sector productivo.

“Ramos Arizpe ofrece certeza, infraestructura y talento humano; aquí las inversiones encuentran un gobierno cercano que acompaña, facilita y genera las condiciones necesarias para que los proyectos se traduzcan en empleo y bienestar para las familias”, afirmó el Edil.

El Gobierno Municipal ha mantenido una política activa de promoción económica, atención directa a inversionistas y estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, lo que ha permitido consolidar a Ramos Arizpe como un destino confiable para el crecimiento empresarial y un motor clave del desarrollo industrial en el norte del país.