Monclova: Poder Judicial activa proceso; AHMSA y Minosa salen a la venta el 30 de enero

Monclova
/ 1 enero 2026
    Monclova: Poder Judicial activa proceso; AHMSA y Minosa salen a la venta el 30 de enero
    La venta de AHMSA y Minosa como bloque industrial busca evitar su fragmentación y mantener la producción FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La resolución prioriza la continuidad operativa y la protección del empleo siderúrgico

MONCLOVA, COAH.- El Poder Judicial de la Federación dio luz verde al inicio formal de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa), que serán ofrecidas en venta como una sola unidad productiva, en un intento por preservar la actividad industrial y los miles de empleos que dependen de estas empresas estratégicas para la Región Centro del país.

La autorización quedó asentada en un acuerdo judicial fechado el 31 de diciembre de 2025, dentro de los expedientes 19/2023 y 77/2022, correspondientes a los concursos mercantiles que mantienen a ambas siderúrgicas bajo proceso legal desde hace varios años.

}De acuerdo con la resolución, el objetivo central de esta modalidad de venta es evitar la fragmentación de las empresas y conservar su estructura operativa, priorizando la continuidad de la producción, la protección de empleos directos e indirectos y la estabilidad económica de una región severamente afectada por la parálisis industrial.

El juzgado subrayó que la subasta como unidad productiva responde a criterios de beneficio económico y social, alineados con los principios de transparencia, economía procesal, celeridad y buena fe que marca la Ley de Concursos Mercantiles.

Como parte de las medidas para brindar certidumbre jurídica y fomentar la participación de inversionistas, el Poder Judicial ordenó ajustes a las bases de venta con el fin de garantizar condiciones equitativas para todos los interesados, estableciendo reglas claras y un “piso parejo” en la presentación de ofertas.

El siguiente paso clave en el proceso será la audiencia pública de recepción de posturas, programada para el próximo 30 de enero de 2026 a las 10:00 horas, en el auditorio del edificio sede del Poder Judicial de la Federación.

Debido a las disposiciones del acuerdo judicial, el acceso al evento será limitado a un máximo de 98 personas, por lo que la asistencia se permitirá únicamente conforme a los criterios establecidos por la autoridad.

Con esta determinación, la subasta de AHMSA y Minosa entra en una fase decisiva, en la que empresas e inversionistas podrán presentar propuestas económicas concretas.

La audiencia de enero podría marcar el inicio de una nueva etapa para la industria siderúrgica y definir el futuro económico de miles de familias que han vivido durante años bajo la sombra de la incertidumbre.

Temas


Empresas
ventas
subastas

Localizaciones


Monclova

