Ramos Arizpe: Camiones, contenedores y barredora mecánica llegan para mejorar limpieza urbana

El municipio de Ramos Arizpe dio un paso significativo en su objetivo de fortalecer los servicios públicos y mejorar la eficiencia en la recolección de basura y manejo de residuos sólidos, con la entrega de nuevo equipamiento destinado a optimizar las labores de limpieza en la ciudad. El acto de entrega estuvo encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que estas acciones son resultado del compromiso de su administración por garantizar servicios básicos de calidad, así como del respaldo del Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en la modernización de la infraestructura municipal. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe premia a contribuyentes cumplidos en segundo sorteo del predial 2026 Durante el evento, el presidente municipal informó que se incorporaron al parque vehicular dos camiones recolectores de basura, un camión tipo roll off equipado con cinco contenedores y una barredora mecánica, unidades que permitirán ampliar la cobertura del servicio, optimizar las labores diarias y atender de manera más eficiente las necesidades de la ciudadanía en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde explicó que la incorporación de estos vehículos permitirá agilizar los tiempos de recolección, mejorar la atención en colonias, fraccionamientos y zonas de mayor generación de residuos, y optimizar el trabajo del personal de servicios primarios, quienes ahora contarán con herramientas modernas para cumplir de manera más eficaz con sus labores diarias. En particular, el camión tipo roll off, junto con los cinco contenedores, facilitará el manejo y traslado de grandes volúmenes de residuos sólidos, atendiendo de manera más organizada las necesidades de la ciudad en materia de desechos de gran tamaño. Por su parte, la barredora mecánica contribuirá a mantener las principales vialidades y espacios públicos en condiciones óptimas, fortaleciendo la limpieza urbana y mejorando la imagen de la ciudad.

Gutiérrez Merino subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración por garantizar servicios básicos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias, así como en la preservación del orden y la higiene urbana. Asimismo, destacó que este tipo de esfuerzos se realizan en estrecha coordinación con el gobernador de Coahuila, con quien se mantiene una agenda de trabajo enfocada en mejorar la infraestructura, los servicios públicos y el bienestar de la población. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe busca atraer inversión y fortalecer cooperación con Texas Con la incorporación de este nuevo equipamiento, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de construir una ciudad más limpia, ordenada y eficiente en el manejo de sus residuos, asegurando que los servicios de limpieza urbana respondan a las necesidades de todos los habitantes y contribuyan al desarrollo integral del municipio. Estas acciones, concluyó el alcalde, no solo buscan fortalecer la operación de los servicios públicos, sino también generar conciencia sobre la importancia de mantener una ciudad limpia y organizada, reconociendo que la colaboración entre autoridades y ciudadanos es fundamental para lograr una mejor calidad de vida para todas y todos.

