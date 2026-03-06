Ramos Arizpe busca atraer inversión y fortalecer cooperación con Texas

Coahuila
/ 6 marzo 2026
    Ramos Arizpe busca atraer inversión y fortalecer cooperación con Texas
    Funcionarios realizarán una visita a la ciudad hermana de Mercedes, Texas. ESPECIAL

El municipio apuesta por fortalecer la cooperación internacional

El secretario de Fomento Económico de Ramos Arizpe, Jacobo Zertuche Cedillo, anunció que el municipio intensificará la búsqueda de inversión extranjera y la cooperación internacional, al destacar la ubicación geográfica estratégica de la ciudad para atraer nuevos capitales.

“Siempre estamos buscando atraer inversión al municipio. Afortunadamente somos un municipio geográficamente privilegiado; estamos muy cerca de Laredo y de otros puntos clave”, afirmó Zertuche Cedillo durante una entrevista.

El funcionario informó que próximamente visitarán la ciudad hermana de Mercedes, Texas, con el fin de recibir donaciones, principalmente para fortalecer al cuerpo de bomberos local con equipo especializado previamente identificado por las autoridades.

“Somos ciudades hermanas de Mercedes, Texas, y pronto estaremos visitándolos para recibir donaciones de diferentes equipos. Incluso anteriormente algunos bomberos viajaron allá para capacitarse”, explicó.

Zertuche resaltó la buena relación con el alcalde de Mercedes, Oscar Montoya, así como con el city manager, Alberto Pérez, y aseguró que mantienen una comunicación constante para concretar proyectos en beneficio de Ramos Arizpe.

“Además de las donaciones, también estaremos dialogando con ellos para analizar oportunidades de inversión empresarial. La idea es presentarles los parques industriales que tenemos y las ventajas competitivas del municipio”, añadió.

Otro punto clave de la agenda internacional es el impulso al talento joven. Zertuche Cedillo señaló que buscan concretar convenios con universidades de Texas para que estudiantes destacados de instituciones como la UTC puedan acceder a cursos de inglés.

“Estamos viendo la posibilidad de gestionar becas para que estudiantes de aquí puedan ir a universidades de allá, al menos a tomar cursos de inglés o fortalecer su preparación académica”, detalló.

Respecto al panorama económico global, el secretario manifestó preocupación por la inflación y los conflictos internacionales, al reconocer que factores como el alza en el precio del petróleo y la gasolina son variables externas que impactan a todos los países.

“Desafortunadamente son temas globales sobre los que no tenemos control y que afectan diariamente a la economía. Si llegara a darse un impacto global mayor, no habría país que pudiera sostener ciertos precios”, concluyó.

