$!Ramos Arizpe premia a contribuyentes cumplidos en segundo sorteo del predial 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó el segundo sorteo “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, en el marco de la jornada del programa Mercadito “De a Peso, Todos por Más”, con el propósito de reconocer a las y los ciudadanos que cumplen de manera oportuna con el pago de esta contribución.

La dinámica forma parte de las estrategias impulsadas por la administración municipal para fortalecer la cultura de la responsabilidad ciudadana y premiar a quienes, con su participación, contribuyen al desarrollo del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el compromiso de la ciudadanía permite continuar con obras y acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.