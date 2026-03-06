Ramos Arizpe premia a contribuyentes cumplidos en segundo sorteo del predial 2026

Coahuila
/ 6 marzo 2026
    Ramos Arizpe premia a contribuyentes cumplidos en segundo sorteo del predial 2026
    La iniciativa busca reconocer a los ciudadanos que cumplen oportunamente con el pago del predial. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de la participación ciudadana para el desarrollo del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó el segundo sorteo “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, en el marco de la jornada del programa Mercadito “De a Peso, Todos por Más”, con el propósito de reconocer a las y los ciudadanos que cumplen de manera oportuna con el pago de esta contribución.

La dinámica forma parte de las estrategias impulsadas por la administración municipal para fortalecer la cultura de la responsabilidad ciudadana y premiar a quienes, con su participación, contribuyen al desarrollo del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el compromiso de la ciudadanía permite continuar con obras y acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.

$!Ramos Arizpe premia a contribuyentes cumplidos en segundo sorteo del predial 2026

“Reconocemos a las y los ciudadanos cumplidos de Ramos Arizpe que con responsabilidad realizan su pago del predial. Gracias a esa participación podemos seguir invirtiendo en obras, mejorar servicios públicos y desarrollar acciones que beneficien a nuestras colonias. Cada contribución se traduce en infraestructura, servicios y oportunidades para nuestra gente”, expresó.

El sorteo se llevó a cabo ante la presencia del notario público Ramón Oceguera Rodríguez, así como de autoridades municipales y ciudadanía, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y reafirmar el compromiso del Gobierno Municipal de reconocer a quienes contribuyen al crecimiento ordenado de la ciudad.

En este segundo sorteo se entregaron 10 premios de 10 mil pesos, cuyos ganadores fueron Óscar Duarte, María Benita Alonso, César Ricardo Flores Jiménez, María de los Ángeles Ibarra, Johnny Arias, Francisco González Flores, Erika Paloma Ramos, Manuel Pérez Puente, Brenda Magaly Clemente y José Carlos Alvarado.

El premio mayor de 30 mil pesos fue para Luis Manuel Cervantes Herrera.

