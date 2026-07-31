Ramos Arizpe consolida obras que mejoran la vida comunitaria

Las acciones buscan atender necesidades de la población y generar entornos más seguros y funcionales, además de ofrecer alternativas para la convivencia, el deporte y la movilidad.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las obras de infraestructura, la recuperación de espacios públicos y la Ruta Estudiantil Gratuita mantienen una presencia constante en distintos sectores de Ramos Arizpe , como resultado de la coordinación entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que los proyectos forman parte de una estrategia encaminada a ejecutar obras que permanezcan y contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias.

“Estamos realizando obras que resuelven problemas de fondo y que siguen dando resultados todos los días. Lo más importante es que hoy las familias cuentan con espacios donde convivir, hacer deporte y transitar con mayor seguridad”, expresó.

TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDIANTES

Entre las acciones destaca la Ruta Estudiantil Gratuita, programa que opera desde agosto de 2025 mediante un recorrido de 17 kilómetros que conecta colonias, zonas industriales, el centro de la ciudad y diversos planteles educativos.

A varios meses de su puesta en marcha, la ruta continúa como una alternativa de traslado para estudiantes de distintos sectores del municipio.

En materia de espacios públicos, la rehabilitación de las plazas de Urbivilla del Real y Emilio Carranza, en la colonia Fidel Velázquez, permitió recuperar áreas destinadas a la convivencia vecinal y familiar.

En Urbivilla del Real, la plaza cuenta con juegos infantiles, palapas, áreas verdes, canchas deportivas y alumbrado público, infraestructura que permite a niñas, niños, jóvenes y adultos disponer de un espacio para realizar actividades recreativas y deportivas.

La Plaza Emilio Carranza, ubicada en la colonia Fidel Velázquez, también fue rehabilitada y retomó su función como punto de reunión para las familias del sector.

OBRAS HIDRÁULICAS REDUCEN RIESGO DE INUNDACIONES

En la colonia El Mirador se construyeron un canal pluvial y un muro de contención para atender una problemática que, de acuerdo con el Ayuntamiento, durante años afectó a las familias de la zona.

La infraestructura permite conducir de manera adecuada el agua de lluvia y reducir el riesgo de inundaciones en el sector, al tiempo que fortalece las condiciones de seguridad para sus habitantes.

De esta manera, la administración municipal mantiene obras en distintos puntos de Ramos Arizpe enfocadas en resolver necesidades de infraestructura, mejorar espacios de convivencia y atender problemáticas que impactan directamente en la vida cotidiana de los habitantes.