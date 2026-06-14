Ramos Arizpe: familias de Paredón reconocen impacto del Mercadito de a Peso en su economía

Durante la jornada realizada en esta comunidad rural, habitantes agradecieron al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por acercar productos de la canasta básica, frutas y verduras a precios accesibles, lo que permite fortalecer la economía de los hogares.

RAMOS ARIZPE, COAH.– El impacto social del programa Mercadito de a Peso quedó reflejado en los testimonios de familias de la comunidad de Paredón, quienes destacaron el ahorro que representa esta estrategia impulsada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe en coordinación con el Gobierno del Estado.

Irasema Guadalupe Ayala Aguilar señaló que este tipo de apoyos contribuye de manera importante al presupuesto familiar, ya que el dinero que se ahorra en alimentos puede destinarse a otras necesidades.

“En un súper todo cuesta más y este apoyo nos ayuda muchísimo. Lo que uno se ahorra aquí sirve para comprar otras cosas que hacen falta en la casa. Muchas gracias al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por acordarse de Paredón y seguir trayendo beneficios para nuestras familias”, expresó.

Por su parte, María del Sagrario Maldonado Carrillo destacó que la llegada del programa responde a una petición que los habitantes de la comunidad habían realizado desde tiempo atrás.

“Este mercadito lo habíamos pedido desde hace tiempo y hoy vemos que nos cumplieron. Es una ayuda muy importante para quienes vivimos en los ejidos. Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por trabajar en equipo y pensar en la gente del campo”, comentó.

Asimismo, María José Reyes Acosta afirmó que el beneficio alcanza a un amplio número de familias y genera un impacto positivo en toda la comunidad.

“Se siente mucho el ahorro cuando compras aquí. Todo ayuda y eso se refleja en nuestras casas. Qué bueno que este programa siga llegando a Paredón, porque demuestra que sí están al pendiente de lo que necesitamos”, manifestó.