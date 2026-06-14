Ramos Arizpe: familias de Paredón reconocen impacto del Mercadito de a Peso en su economía

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    Ramos Arizpe: familias de Paredón reconocen impacto del Mercadito de a Peso en su economía
    La jornada fue organizada para atender a 700 beneficiarios directos de Paredón y ejidos cercanos. CORTESÍA

Los beneficiarios señalaron que el dinero ahorrado en alimentos puede destinarse a otras necesidades familiares

RAMOS ARIZPE, COAH.– El impacto social del programa Mercadito de a Peso quedó reflejado en los testimonios de familias de la comunidad de Paredón, quienes destacaron el ahorro que representa esta estrategia impulsada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe en coordinación con el Gobierno del Estado.

Durante la jornada realizada en esta comunidad rural, habitantes agradecieron al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por acercar productos de la canasta básica, frutas y verduras a precios accesibles, lo que permite fortalecer la economía de los hogares.

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Irasema Guadalupe Ayala Aguilar señaló que este tipo de apoyos contribuye de manera importante al presupuesto familiar, ya que el dinero que se ahorra en alimentos puede destinarse a otras necesidades.

“En un súper todo cuesta más y este apoyo nos ayuda muchísimo. Lo que uno se ahorra aquí sirve para comprar otras cosas que hacen falta en la casa. Muchas gracias al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por acordarse de Paredón y seguir trayendo beneficios para nuestras familias”, expresó.

Por su parte, María del Sagrario Maldonado Carrillo destacó que la llegada del programa responde a una petición que los habitantes de la comunidad habían realizado desde tiempo atrás.

“Este mercadito lo habíamos pedido desde hace tiempo y hoy vemos que nos cumplieron. Es una ayuda muy importante para quienes vivimos en los ejidos. Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por trabajar en equipo y pensar en la gente del campo”, comentó.

Asimismo, María José Reyes Acosta afirmó que el beneficio alcanza a un amplio número de familias y genera un impacto positivo en toda la comunidad.

“Se siente mucho el ahorro cuando compras aquí. Todo ayuda y eso se refleja en nuestras casas. Qué bueno que este programa siga llegando a Paredón, porque demuestra que sí están al pendiente de lo que necesitamos”, manifestó.

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En esta edición del Mercadito de a Peso se preparó atención para 700 beneficiarios directos de Paredón y ejidos cercanos, lo que representa un impacto estimado en alrededor de 3 mil 500 personas, considerando el beneficio que cada apoyo genera dentro de los hogares.

El programa fue creado originalmente para apoyar a las familias durante la cuesta de enero; sin embargo, debido a la aceptación ciudadana y a la necesidad de continuar fortaleciendo la economía familiar, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe decidió mantener esta estrategia social de manera permanente, acercando productos esenciales a bajo costo a las comunidades rurales del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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