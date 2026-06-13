Lleva ‘Mercadito de a peso’ apoyo directo a 3 mil 500 personas en Paredón y ejidos vecinos

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    Lleva ‘Mercadito de a peso’ apoyo directo a 3 mil 500 personas en Paredón y ejidos vecinos
    Miles de habitantes de Paredón y comunidades vecinas aprovecharon una nueva edición del “Mercadito de a peso”, donde adquirieron artículos esenciales a bajo costo. CORTESÍA

Programa extiende su alcance y se perfila para quedarse permanentemente, anunció el alcalde Tomás Gutiérrez

PAREDÓN, MPIO. DE RAMOS ARIZPE, COAH.- Lo que nació como una estrategia temporal para ayudar a las familias a enfrentar los primeros meses del año se ha transformado en una de las iniciativas de apoyo social con mayor aceptación en la zona rural de Ramos Arizpe.

Este sábado, la plaza principal del ejido Paredón fue sede de una nueva jornada del “Mercadito de a peso”, esquema mediante el cual habitantes de esta comunidad y de ejidos cercanos tuvieron acceso a productos de la canasta básica, así como frutas y verduras, por un costo simbólico de un peso por pieza.

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De acuerdo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la respuesta positiva de la ciudadanía motivó a la administración municipal a mantener vigente el programa más allá de su objetivo inicial, que era brindar apoyo durante la llamada cuesta de enero.

“Escuchamos a la gente y entendimos que este tipo de acciones generan un alivio real en la economía familiar. Por eso decidimos darle continuidad y fortalecerlo para que llegue a más hogares”, señaló.

Durante esta edición, alrededor de 3 mil 500 personas resultaron beneficiadas, entre habitantes de Paredón y de distintas comunidades rurales de la región.

RESPONDEN A NECESIDADES DEL CAMPO

El Presidente Municipal destacó que una de las prioridades de su gobierno es acercar apoyos a las zonas ejidales, donde en muchas ocasiones el costo de los productos básicos suele ser más elevado debido a las distancias y condiciones de distribución.

$!El Gobierno Municipal trabaja en sumar proveedores y donaciones para ampliar el alcance del esquema de apoyo comunitario.
El Gobierno Municipal trabaja en sumar proveedores y donaciones para ampliar el alcance del esquema de apoyo comunitario. CORTESÍA

Indicó que la instrucción es continuar impulsando acciones que permitan generar ahorros directos para las familias y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, adelantó que el “Mercadito de a peso” se perfila para convertirse en un programa permanente, por lo que ya se trabaja en la incorporación de nuevos proveedores y en la suma de empresas y ciudadanos interesados en donar mercancía, con el propósito de ampliar la cobertura y beneficiar a un mayor número de personas.

$!El programa social permitió acercar alimentos y productos básicos a familias de la zona rural, generando un ahorro directo en su economía.
El programa social permitió acercar alimentos y productos básicos a familias de la zona rural, generando un ahorro directo en su economía. CORTESÍA

Gutiérrez Merino también reconoció la participación del personal de la Presidencia Municipal, del DIF Ramos Arizpe encabezado por Teresita Escalante Contreras, así como de regidores y funcionarios municipales que colaboraron en la organización y desarrollo de esta jornada comunitaria.

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