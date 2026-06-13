Refuerzan en Ramos Arizpe mantenimiento urbano con jornadas intensivas de iluminación y reparación de calles

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad, optimizar los traslados y mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe desplegó una serie de acciones de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, tanto en materia de alumbrado como de rehabilitación vial. La administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las cuadrillas municipales han intensificado las labores de atención en colonias, ejidos y principales arterias de la ciudad, respondiendo a reportes ciudadanos y corrigiendo fallas que impactaban directamente en la calidad de vida de los habitantes.

ATENCIÓN PERMANENTE EN COLONIAS Y EJIDOS Las brigadas municipales extendieron las labores de supervisión y mantenimiento a sectores como Valle Poniente, Nuevo Ramos, Plan de Guadalupe y Estación Higo, donde se corrigieron diversas anomalías que afectaban el desempeño del sistema de iluminación pública. Paralelamente, la Dirección de Bacheo mantuvo trabajos continuos de rehabilitación de carpeta asfáltica en decenas de colonias y vialidades estratégicas, atendiendo puntos deteriorados para mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para automovilistas y peatones. Las acciones abarcaron sectores habitacionales, corredores industriales y avenidas de alta afluencia, como parte de un programa permanente enfocado en conservar una infraestructura urbana funcional y segura. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la prioridad es ofrecer respuestas rápidas a las necesidades planteadas por la ciudadanía, mediante esquemas de atención que permitan intervenir oportunamente en los servicios públicos. Asimismo, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población para utilizar la plataforma digital “Ramos Atiende”, disponible vía WhatsApp, herramienta mediante la cual los ciudadanos pueden reportar incidencias relacionadas con infraestructura, servicios básicos y equipamiento urbano para agilizar su atención.

En el rubro de iluminación, los trabajos se concentraron en la reparación de luminarias fuera de servicio, sustitución de fotoceldas, reconexión de líneas eléctricas y rehabilitación de circuitos afectados por el vandalismo o el desgaste de las instalaciones. Uno de los puntos de atención fue la colonia Villa Sol, donde se recuperó la operatividad de dos circuitos completos que presentaban interrupciones derivadas de daños en el cableado, beneficiando a diversas vialidades del sector. También se realizaron intervenciones en Analco I, donde fueron corregidas fallas en líneas de alimentación y dispositivos de control, mientras que sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del circuito Cinvestav, se colocaron cerca de 100 metros de cableado aéreo para restablecer el funcionamiento de siete postes de alumbrado afectados por el robo de infraestructura subterránea. ATENCIÓN PERMANENTE EN COLONIAS Y EJIDOS Las brigadas municipales extendieron las labores de supervisión y mantenimiento a sectores como Valle Poniente, Nuevo Ramos, Plan de Guadalupe y Estación Higo, donde se corrigieron diversas anomalías que afectaban el desempeño del sistema de iluminación pública. Paralelamente, la Dirección de Bacheo mantuvo trabajos continuos de rehabilitación de carpeta asfáltica en decenas de colonias y vialidades estratégicas, atendiendo puntos deteriorados para mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

Las acciones abarcaron sectores habitacionales, corredores industriales y avenidas de alta afluencia, como parte de un programa permanente enfocado en conservar una infraestructura urbana funcional y segura. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la prioridad es ofrecer respuestas rápidas a las necesidades planteadas por la ciudadanía, mediante esquemas de atención que permitan intervenir oportunamente en los servicios públicos. Asimismo, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población para utilizar la plataforma digital “Ramos atiende”, disponible vía WhatsApp, herramienta mediante la cual los ciudadanos pueden reportar incidencias relacionadas con infraestructura, servicios básicos y equipamiento urbano para agilizar su atención.

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