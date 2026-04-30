Ramos Arizpe festeja a los niños; celebraciones llegan a ejidos y planteles educativos

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Ramos Arizpe festeja a los niños; celebraciones llegan a ejidos y planteles educativos
    Más de 200 niñas y niños fueron beneficiados en distintas comunidades con estas acciones. CORTESÍA

Las actividades promovieron alegría, convivencia y esparcimiento para niñas y niños

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de la celebración del Día de la Niñez, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe llevó alegría, convivencia y momentos de esparcimiento a niñas y niños de diversas comunidades rurales y planteles educativos, como parte de una estrategia para fortalecer el tejido social y refrendar su compromiso con la infancia.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones reflejan la prioridad de su administración por garantizar entornos de bienestar y felicidad para la niñez.

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“Para nosotros, las niñas y los niños no son el futuro, son el presente que debemos cuidar, proteger y hacer feliz todos los días. No hay mejor inversión que verlos sonreír, crecer con valores y saber que en Ramos Arizpe tienen un gobierno cercano, que los escucha y construye oportunidades para su desarrollo”, expresó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, invitó a las familias a sumarse a estas celebraciones.

“Cada sonrisa de una niña y un niño es una razón para seguir trabajando con más fuerza. Queremos que este Día del Niño lo vivan con alegría, rodeados de su familia y sintiendo que son lo más importante para nosotros”, señaló.

Como parte de estas actividades, se fortaleció la participación infantil a través del Cabildo Infantil, en el que 22 estudiantes —seleccionados entre 179 participantes de 39 escuelas— asumieron roles dentro del Ayuntamiento, presentando propuestas enfocadas en el desarrollo social, educativo y comunitario del municipio.

$!Entregaron a niños regalos, juguetes, alimentos y se realizaron actividades recreativas.
Entregaron a niños regalos, juguetes, alimentos y se realizaron actividades recreativas. CORTESÍA

En el ámbito comunitario, elementos de la Policía Municipal visitaron el Ejido Cosme, así como instituciones educativas en los ejidos Tortuga y La Sauceda, donde atendieron a 42 niñas y niños con la entrega de obsequios, piñatas, juegos didácticos, premios y alimentos, generando espacios de sana convivencia.

De igual forma, en el Ejido Landeros se realizaron actividades lúdicas en planteles comunitarios del CONAFE, beneficiando a 50 menores con dinámicas recreativas, juguetes y premios. Asimismo, en la Escuela Primaria Amado Nervo, con la participación del Jardín de Niños Profesor Celso Flores Zamora y educación inicial, se atendió a cerca de 150 niñas y niños con juegos mecánicos, actividades didácticas y la entrega de obsequios, en una jornada que incluyó la tradicional ruptura de piñatas en el ejido Hipólito.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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