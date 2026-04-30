Bely y Beto celebrarán en grande a los niños de Ramos Arizpe, este viernes

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró la invitación a niñas, niños y familias para celebrar el Día del Niño con un espectáculo gratuito en el que participarán Bely y Beto. El evento se llevará a cabo este viernes 1 de mayo en la Alameda a partir de las 18:00 horas.

La celebración forma parte de las acciones impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que el objetivo es fortalecer la convivencia familiar y ofrecer espacios de recreación para las y los más pequeños de la casa.