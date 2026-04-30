Bely y Beto celebrarán en grande a los niños de Ramos Arizpe, este viernes
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El festejo por el Día del Niño será en la Alameda
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró la invitación a niñas, niños y familias para celebrar el Día del Niño con un espectáculo gratuito en el que participarán Bely y Beto. El evento se llevará a cabo este viernes 1 de mayo en la Alameda a partir de las 18:00 horas.
La celebración forma parte de las acciones impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que el objetivo es fortalecer la convivencia familiar y ofrecer espacios de recreación para las y los más pequeños de la casa.
Además del espectáculo, las familias asistentes podrán disfrutar de una tarde llena de sorpresas. En el evento se contempla la entrega de regalos, juguetes y bicicletas, en un ambiente pensado para la diversión y el sano esparcimiento.
“Queremos que nuestras niñas y niños vivan momentos felices, que disfruten su día en familia y que tengan espacios pensados especialmente para ellos. Este tipo de eventos fortalecen el tejido social y nos unen como comunidad”, expresó el Alcalde.
El Gobierno Municipal afirmó que a través de este tipo de iniciativas se busca promover la integración social y generar experiencias positivas para la niñez, consolidando entornos seguros y de convivencia en beneficio de la comunidad.