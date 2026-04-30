Bely y Beto celebrarán en grande a los niños de Ramos Arizpe, este viernes

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Bely y Beto celebrarán en grande a los niños de Ramos Arizpe, este viernes
    Show de Bely y Beto promete diversión para miles de familias. REDES SOCIALES

El festejo por el Día del Niño será en la Alameda

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reiteró la invitación a niñas, niños y familias para celebrar el Día del Niño con un espectáculo gratuito en el que participarán Bely y Beto. El evento se llevará a cabo este viernes 1 de mayo en la Alameda a partir de las 18:00 horas.

La celebración forma parte de las acciones impulsadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que el objetivo es fortalecer la convivencia familiar y ofrecer espacios de recreación para las y los más pequeños de la casa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bely-y-beto-festejan-con-los-ninos-de-ramos-arizpe-FA15736322

Además del espectáculo, las familias asistentes podrán disfrutar de una tarde llena de sorpresas. En el evento se contempla la entrega de regalos, juguetes y bicicletas, en un ambiente pensado para la diversión y el sano esparcimiento.

“Queremos que nuestras niñas y niños vivan momentos felices, que disfruten su día en familia y que tengan espacios pensados especialmente para ellos. Este tipo de eventos fortalecen el tejido social y nos unen como comunidad”, expresó el Alcalde.

El Gobierno Municipal afirmó que a través de este tipo de iniciativas se busca promover la integración social y generar experiencias positivas para la niñez, consolidando entornos seguros y de convivencia en beneficio de la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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