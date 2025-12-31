Ramos Arizpe fortalece alumbrado público como eje de seguridad y calidad de vida

Coahuila
/ 31 diciembre 2025
    Ramos Arizpe fortalece alumbrado público como eje de seguridad y calidad de vida
    La instalación de nuevos sistemas de iluminación en vialidades estratégicas ha reforzado la seguridad vial y peatonal. FOTO: CORTESÍA

En el año que termina hoy, atendió más de mil 500 reportes ciudadanos por fallas en luminarias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante el primer año de gobierno del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Municipio de Ramos Arizpe fortaleció de manera significativa su sistema de alumbrado público, posicionándolo como un eje clave para mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la población, mediante una red funcional y en constante mantenimiento tanto en la zona urbana como en el sector rural.

Con la operación permanente de cuadrillas municipales las 24 horas del día, los siete días de la semana, la administración garantizó la atención inmediata a reportes ciudadanos, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica en calles, avenidas, plazas, parques y diversos espacios públicos del municipio.

Como resultado de esta estrategia integral, se entregaron nuevos sistemas de iluminación en vialidades consideradas estratégicas por su alta afluencia vehicular y peatonal, entre ellas el bulevar Del Valle, bulevar Revolución, prolongación Del Valle, el sector conocido como “El Cura” y el bulevar Libertad en la colonia Esmeralda, acciones que han reforzado de manera directa la seguridad vial y la movilidad nocturna.

A lo largo del año se atendieron más de mil 500 reportes relacionados con fallas en el alumbrado público, mediante trabajos de reparación de líneas eléctricas, reposición de luminarias, mantenimiento de postes y circuitos, así como acciones de mantenimiento eléctrico en instalaciones municipales, lo que permitió mantener una red operativa y eficiente.

$!Cuadrillas municipales operan de manera permanente para atender reportes y dar mantenimiento al sistema de alumbrado público en Ramos Arizpe.
Cuadrillas municipales operan de manera permanente para atender reportes y dar mantenimiento al sistema de alumbrado público en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, el Gobierno Municipal avanzó en la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED, con un progreso significativo en comunidades rurales, mejorando la visibilidad nocturna, reduciendo el consumo energético y fortaleciendo la percepción de seguridad en ejidos y localidades alejadas de la zona urbana.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mantener un Ramos Arizpe mejor iluminado, más seguro y con servicios públicos eficientes, consolidando la iluminación como un factor esencial para el bienestar, la convivencia social y el desarrollo ordenado del municipio.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

