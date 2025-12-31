Ramos Arizpe fortalece alumbrado público como eje de seguridad y calidad de vida

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante el primer año de gobierno del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Municipio de Ramos Arizpe fortaleció de manera significativa su sistema de alumbrado público, posicionándolo como un eje clave para mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la población, mediante una red funcional y en constante mantenimiento tanto en la zona urbana como en el sector rural.

Con la operación permanente de cuadrillas municipales las 24 horas del día, los siete días de la semana, la administración garantizó la atención inmediata a reportes ciudadanos, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica en calles, avenidas, plazas, parques y diversos espacios públicos del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Sienta Ramos Arizpe bases sólidas para un crecimiento ordenado

Como resultado de esta estrategia integral, se entregaron nuevos sistemas de iluminación en vialidades consideradas estratégicas por su alta afluencia vehicular y peatonal, entre ellas el bulevar Del Valle, bulevar Revolución, prolongación Del Valle, el sector conocido como “El Cura” y el bulevar Libertad en la colonia Esmeralda, acciones que han reforzado de manera directa la seguridad vial y la movilidad nocturna.

A lo largo del año se atendieron más de mil 500 reportes relacionados con fallas en el alumbrado público, mediante trabajos de reparación de líneas eléctricas, reposición de luminarias, mantenimiento de postes y circuitos, así como acciones de mantenimiento eléctrico en instalaciones municipales, lo que permitió mantener una red operativa y eficiente.