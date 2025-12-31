Sienta Ramos Arizpe bases sólidas para un crecimiento ordenado

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolidó durante 2025 una de las inversiones en infraestructura más relevantes en la historia del municipio, a través del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, una estrategia que sentó bases sólidas para el crecimiento ordenado, la modernización urbana y el bienestar de las familias ramosarizpenses.

En su etapa final del año, el programa integró seis ejes estratégicos enfocados en movilidad, salud, servicios públicos, seguridad, así como infraestructura urbana y rural, bajo un esquema de planeación integral orientado a elevar la calidad de vida y garantizar un desarrollo equilibrado en todo el territorio municipal.

Gracias al trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, Ramos Arizpe cerró el año con más obras y acciones que consolidaron un ejercicio histórico en inversión pública municipal, reflejo de una política de gestión eficiente y visión de largo plazo.