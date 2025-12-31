Sienta Ramos Arizpe bases sólidas para un crecimiento ordenado
Con el programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, el Gobierno Municipal de Ramos Arizp impulsa obras estratégicas en movilidad, salud, servicios públicos, seguridad e infraestructura urbana y rural
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolidó durante 2025 una de las inversiones en infraestructura más relevantes en la historia del municipio, a través del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, una estrategia que sentó bases sólidas para el crecimiento ordenado, la modernización urbana y el bienestar de las familias ramosarizpenses.
En su etapa final del año, el programa integró seis ejes estratégicos enfocados en movilidad, salud, servicios públicos, seguridad, así como infraestructura urbana y rural, bajo un esquema de planeación integral orientado a elevar la calidad de vida y garantizar un desarrollo equilibrado en todo el territorio municipal.
Gracias al trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, Ramos Arizpe cerró el año con más obras y acciones que consolidaron un ejercicio histórico en inversión pública municipal, reflejo de una política de gestión eficiente y visión de largo plazo.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que este programa responde a una visión clara de desarrollo con sentido social. “Cada obra que realizamos tiene un propósito claro: mejorar la vida diaria de las familias de Ramos Arizpe y construir una ciudad más ordenada, funcional y con mejores oportunidades para todos”, afirmó.
Entre las acciones más destacadas se encuentran la rehabilitación y modernización de vialidades; el fortalecimiento de la infraestructura de salud comunitaria, con el arranque de la primera Clínica de la Salud Popular; la recuperación de plazas y espacios recreativos; la modernización del alumbrado público; mejoras en los servicios hidráulicos; así como el impulso a un nuevo modelo de seguridad pública basado en tecnología y coordinación interinstitucional, con la puesta en marcha del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2.
Estas obras han permitido mejorar la conectividad entre colonias, ejidos y parques industriales; acercar servicios de salud gratuitos y dignos a la población; recuperar el espacio público como punto de convivencia social; fortalecer la seguridad urbana; y garantizar servicios básicos con una visión de sostenibilidad.
Con “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo un Ramos Arizpe más moderno, seguro y con desarrollo equilibrado, alineado a las necesidades actuales y futuras de su población.