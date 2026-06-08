Ramos Arizpe fortalece desarrollo con obras, servicios y vigilancia permanente

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    Ramos Arizpe fortalece desarrollo con obras, servicios y vigilancia permanente
    Camino del Real. La rehabilitación de esta importante vialidad representó una inversión de 21 millones de pesos y mejora la movilidad para miles de habitantes. CORTESÍA

Infraestructura, atención médica, transporte gratuito y tecnología consolidan bienestar para miles de familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una estrategia centrada en generar beneficios tangibles para la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe impulsa acciones en infraestructura, atención médica, movilidad y prevención, con resultados que hoy forman parte de la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

Bajo la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el municipio avanza en proyectos orientados a elevar las condiciones de vida de las familias, consolidando a Ramos Arizpe como uno de los polos de crecimiento más importantes de Coahuila.

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Entre las acciones más significativas destaca la rehabilitación del Camino del Real, una de las principales arterias de comunicación de la ciudad. La obra, entregada por el Mandatario estatal y el Alcalde, representó una inversión de 21 millones de pesos y beneficia diariamente a miles de automovilistas, al mejorar la conectividad urbana y reforzar las condiciones de tránsito seguro.

$!Prevención. El Centro de Control y Comando (C2) opera las 24 horas para fortalecer la vigilancia y atención de emergencias.
Prevención. El Centro de Control y Comando (C2) opera las 24 horas para fortalecer la vigilancia y atención de emergencias. CORTESÍA

SERVICIOS QUE LLEGAN A LA COMUNIDAD

En el rubro de salud, la administración municipal puso en operación dos Clínicas de la Salud Popular en las colonias Analco y Manantiales del Valle, espacios diseñados para acercar consultas, atención preventiva y servicios médicos gratuitos a sectores que anteriormente enfrentaban mayores dificultades para acceder a este tipo de apoyos.

$!Movilidad . La Ruta Estudiantil beneficia cada mes a más de 60 mil usuarios con traslados sin costo por distintos sectores de la ciudad.
Movilidad . La Ruta Estudiantil beneficia cada mes a más de 60 mil usuarios con traslados sin costo por distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

A la par, la Ruta Estudiantil se ha consolidado como uno de los programas de mayor alcance social. Este sistema de transporte gratuito registra más de 60 mil usuarios al mes y facilita la movilidad de estudiantes y trabajadores mediante recorridos que conectan escuelas, hospitales y áreas industriales de la ciudad.

$!Salud. Las Clínicas de la Salud Popular en Analco y Manantiales del Valle brindan atención médica gratuita a las familias del municipio.
Salud. Las Clínicas de la Salud Popular en Analco y Manantiales del Valle brindan atención médica gratuita a las familias del municipio. CORTESÍA

La estrategia integral también contempla acciones permanentes para preservar la tranquilidad de la población. A través del Centro de Control y Comando (C2), las autoridades mantienen vigilancia continua las 24 horas mediante sistemas tecnológicos y monitoreo especializado que permiten una respuesta más ágil ante situaciones de emergencia.

$!Seguridad. La entrega de unidades y equipamiento refuerza la capacidad operativa de la policía municipal.
Seguridad. La entrega de unidades y equipamiento refuerza la capacidad operativa de la policía municipal. CORTESÍA

Como parte del fortalecimiento institucional, recientemente se entregaron nuevos vehículos y uniformes a la corporación policial, incrementando la capacidad operativa de los elementos y reforzando las tareas de protección en beneficio de las familias ramosarizpenses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar proyectos que se traduzcan en mejores condiciones de vida, apostando por una ciudad con mayor conectividad, acceso a servicios y entornos más seguros para sus habitantes.

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