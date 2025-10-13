Inauguran en Ramos Arizpe moderno Centro de Control y Comando (C2)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El proyecto representó una inversión de 17.4 millones de pesos, financiada de manera conjunta entre el Gobierno del Estado y el municipio
Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, inauguraron el nuevo Centro de Control y Comando (C2), una instalación de vanguardia tecnológica que consolida la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
El C2 Ramos Arizpe representa una inversión de 17.4 millones de pesos y cuenta con un centro de datos, videowall, estación de bodycams y cámaras de videovigilancia interconectadas con el C4 estatal. En total, entre el municipio y el estado se han instalado más de 400 cámaras, lo que permitirá reforzar la vigilancia, prevenir delitos y mejorar la atención ciudadana.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Colonia Revolución estrena moderno sistema de alumbrado
Durante su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez Salinas resaltó el valor del trabajo conjunto para mantener entornos más seguros:
“Hay una gran diferencia cuando se trabaja con alcaldes comprometidos. Cuando hay sintonía, comunicación y coordinación, se avanza mucho más rápido. Aquí tenemos un presidente municipal con proyectos, programas y obras que, al sumarse al Gobierno del Estado, logran resultados muy positivos”, expresó.
Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este nuevo centro marca un antes y un después en la forma de proteger a las familias de Ramos Arizpe:
“Este C2 es un ejemplo de cómo apostamos por la innovación y la tecnología al servicio de la seguridad. Hoy Ramos Arizpe cuenta con un sistema moderno, inteligente y conectado que nos permitirá cuidar mejor a nuestra gente y responder con mayor eficacia. Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, estamos construyendo una ciudad más segura, ordenada y con futuro”, afirmó.
Un sistema integral de inteligencia y tecnología
El Centro de Control y Comando cuenta con una infraestructura completamente renovada y equipada para las labores operativas de seguridad. Dispone de una sala de juntas con pantalla interactiva de 75 pulgadas, oficinas administrativas con mobiliario nuevo, un área de monitoreo para seis operadores por turno y un centro de datos configurado para el óptimo funcionamiento de los sistemas de video inteligencia.
El videowall LED de 6 x 4 metros permite la visualización simultánea de cámaras en tiempo real, facilitando la supervisión y respuesta inmediata.En el centro de datos, los servidores de aplicación e inteligencia almacenan hasta 30 días de grabaciones continuas.
La plataforma “Ciudad Segura” integra módulos avanzados de monitoreo, reconocimiento facial, lectura de placas y detección de vehículos o personas por características, con alarmas automáticas por coincidencias de rostros o matrículas, todo respaldado por tecnología de inteligencia artificial.
El espacio cuenta con seis estaciones de trabajo equipadas con computadoras de última generación, monitores de alta resolución y sistemas biométricos de acceso, garantizando un entorno de operación moderno y seguro.
Coordinación institucional
A la inauguración asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes del sector empresarial, entre ellos Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Juan Carlos Quiróz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública; y Simón Pérez Saldaña, coordinador operativo de la Policía Estatal Región Sureste.
También estuvieron presentes Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Diego Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe; Antonio Trejo Rodríguez, regidor presidente de la Comisión de Seguridad; Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste; y Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública Municipal.