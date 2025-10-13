Inauguran en Ramos Arizpe moderno Centro de Control y Comando (C2)

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, inauguraron el nuevo Centro de Control y Comando (C2), una instalación de vanguardia tecnológica que consolida la coordinación entre los tres niveles de gobierno. El C2 Ramos Arizpe representa una inversión de 17.4 millones de pesos y cuenta con un centro de datos, videowall, estación de bodycams y cámaras de videovigilancia interconectadas con el C4 estatal. En total, entre el municipio y el estado se han instalado más de 400 cámaras, lo que permitirá reforzar la vigilancia, prevenir delitos y mejorar la atención ciudadana. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Colonia Revolución estrena moderno sistema de alumbrado Durante su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez Salinas resaltó el valor del trabajo conjunto para mantener entornos más seguros: “Hay una gran diferencia cuando se trabaja con alcaldes comprometidos. Cuando hay sintonía, comunicación y coordinación, se avanza mucho más rápido. Aquí tenemos un presidente municipal con proyectos, programas y obras que, al sumarse al Gobierno del Estado, logran resultados muy positivos”, expresó.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este nuevo centro marca un antes y un después en la forma de proteger a las familias de Ramos Arizpe: “Este C2 es un ejemplo de cómo apostamos por la innovación y la tecnología al servicio de la seguridad. Hoy Ramos Arizpe cuenta con un sistema moderno, inteligente y conectado que nos permitirá cuidar mejor a nuestra gente y responder con mayor eficacia. Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, estamos construyendo una ciudad más segura, ordenada y con futuro”, afirmó.