Descarta Gobierno de Coahuila incidentes graves durante las elecciones

“Es un referendo al civismo que existe en nuestro estado, a que en Coahuila se puede hacer campaña con tranquilidad, se puede hacer campaña en paz y, al mismo tiempo, llevar a cabo una elección en paz”, afirmó el funcionario tras el cierre de las votaciones en la entidad.

El subsecretario General de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, calificó el reciente proceso electoral en Coahuila como un referendo al civismo, al destacar que candidatos de cerca de nueve partidos políticos y aspirantes independientes pudieron realizar sus actividades de campaña con tranquilidad y en un ambiente de paz.

Respecto a las acusaciones sobre presuntas detenciones de actores políticos o un supuesto hostigamiento policiaco hacia militantes de Morena, Rodríguez Canales desmintió dichas versiones y aseguró que no se reportó ningún incidente de gravedad relacionado con representantes federales.

“En ningún momento se tiene reporte de que haya habido algún diputado federal detenido o alguna situación relacionada con algún legislador”, puntualizó el subsecretario, quien además señaló que los conatos de tensión registrados en algunas colonias de Torreón forman parte de la intensidad propia de una jornada electoral.

Asimismo, el funcionario estatal deslindó a la administración estatal de cualquier tipo de operación política o judicial relacionada con los listados de movilización presentados por la oposición, al argumentar que todas las fuerzas políticas cuentan de manera ordinaria con sus propios registros de activistas y promotores.

“El Gobierno del Estado se deslinda de cualquier operación como la que mencionas, ya sea judicial o de cualquier otra naturaleza”, enfatizó Rodríguez Canales, al tiempo que señaló que también se detectó a operadores políticos de otros partidos realizando revisiones de listas y labores de movilización en hoteles de Torreón.

El subsecretario destacó el mensaje enviado por la ciudadanía al registrarse una participación estimada del 51 por ciento del padrón electoral, una cifra considerablemente alta para una elección intermedia de Congreso local y superior al 39 por ciento registrado en el proceso anterior de la misma naturaleza.

“Hoy tenemos al 51 por ciento de la población saliendo a votar, lo que también representa un gran mensaje de confianza en el Instituto Nacional Electoral, en el Instituto Electoral de Coahuila, en los tribunales federales y en los tribunales locales”, sostuvo.