Ramos Arizpe: Fundación Más Vida Coahuila lleva acompañamiento y ayuda a niños de Casa Hogar Puro Corazón

RAMOS ARIZPE, COAH.- Lo que comenzó como una iniciativa de apoyo social vinculada a proyectos comunitarios y certámenes de belleza, hoy se ha convertido en una red de ayuda que busca acompañar a niñas, niños y familias en situación vulnerable en Coahuila. A través de visitas periódicas a la Casa Hogar Puro Corazón, en Ramos Arizpe, integrantes de la Fundación Más Vida Coahuila entregan despensas, productos de higiene personal, artículos de limpieza y organizan convivencias para los menores que habitan en este espacio.

La organización es dirigida por Silvia González, actual Miss Mesoamérica México 2026, y cuenta con la coordinación de Vianey Rodríguez, Miss Gold México RM 2026, y Ximena Alvarado, Teen Mesoamérica Coahuila 2026, quienes además de participar en certámenes de belleza impulsan actividades de carácter social y de asistencia comunitaria. ”Cada visita nos recuerda la importancia de brindar apoyo, acompañamiento y alegría a quienes más lo necesitan”, compartió la fundación al referirse a las jornadas que realiza en la casa hogar. Fundación Más Vida Coahuila nació en 2023 como una extensión de Más Vida A.C., asociación originaria de Nayarit enfocada en apoyar a niñas y niños con problemas de salud. Desde entonces ha desarrollado campañas solidarias en distintas regiones del estado mediante la participación de ciudadanos, empresas y voluntarios.

Entre las acciones realizadas durante estos años destacan actividades por el Día del Niño, Navidad, Día de Reyes y Día de las Madres, además de visitas a hospitales, colonias vulnerables y espacios comunitarios donde se entregan despensas, ropa, juguetes y artículos de primera necesidad. Uno de los proyectos prioritarios para este 2026 es precisamente el acompañamiento constante a la Casa Hogar Puro Corazón. Recientemente, integrantes de la fundación acudieron al lugar para entregar despensa y celebrar los cumpleaños del mes junto a los menores.

”Estas experiencias son profundamente significativas para nuestro equipo, ya que nos permiten crear vínculos humanos, escuchar historias, compartir sonrisas y contribuir, aunque sea un poco, al bienestar de la niñez”, señaló la organización.

Bajo el lema ”Juntos cambiamos más vidas”, la fundación mantiene una convocatoria abierta para recibir donativos económicos o en especie. “Creemos que cada pequeño gesto puede hacer una gran diferencia”, expresan sus integrantes, quienes buscan ampliar el alcance de sus programas de apoyo. Las personas interesadas en colaborar pueden obtener más información a través de la cuenta de Instagram @masvidacoahuila o comunicarse al teléfono 844 539 2629.

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