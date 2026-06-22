Ramos Arizpe fortalece la vida comunitaria con la recuperación de plazas y áreas verdes

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    Ramos Arizpe fortalece la vida comunitaria con la recuperación de plazas y áreas verdes
    Las plazas rehabilitadas en Ramos Arizpe se han convertido en puntos de convivencia y recreación para cientos de familias. CORTESÍA

Inversión en infraestructura urbana impulsa convivencia, recreación y espacios seguros para habitantes de todas las edades

RAMOS ARIZPE, COAH.- La renovación de espacios públicos se ha convertido en una de las principales estrategias para mejorar la calidad de vida en Ramos Arizpe, donde la construcción y rehabilitación de plazas ha transformado diversos sectores en sitios de encuentro para las familias y de impulso a la convivencia ciudadana.

Durante la actual administración municipal, estas acciones han permitido que niñas, niños, jóvenes y adultos mayores cuenten con áreas más funcionales para realizar actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento, contribuyendo además al fortalecimiento del tejido social.

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OBRAS QUE RENUEVAN EL ENTORNO URBANO

Entre los proyectos más relevantes sobresale la rehabilitación de la Plaza Fidel Velázquez, así como las mejoras ejecutadas en las plazas Haciendas del Refugio, Cactus y Villa Magna, donde se realizaron intervenciones para ofrecer instalaciones en mejores condiciones y con mayor seguridad para los visitantes.

$!La intervención en espacios públicos busca fortalecer la integración comunitaria y ofrecer áreas seguras para todas las edades.
La intervención en espacios públicos busca fortalecer la integración comunitaria y ofrecer áreas seguras para todas las edades. CORTESÍA

A estas acciones se suma la modernización de las 13 plazas ubicadas en Parajes de Los Pinos, complejo que recibió trabajos de mantenimiento y acondicionamiento con el objetivo de brindar espacios dignos y accesibles para las actividades cotidianas de la comunidad.

La recuperación de estas áreas ha favorecido que más familias hagan uso de ellas como puntos de reunión y convivencia, reforzando el sentido de pertenencia entre los habitantes de cada colonia.

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Entre las acciones realizadas destacan mejoras en diversas plazas y la rehabilitación de 13 espacios en Parajes de Los Pinos. CORTESÍA

ESPACIOS PÚBLICOS COMO EJE DE INTEGRACIÓN SOCIAL

El programa forma parte de la estrategia promovida por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino para consolidar lugares que fomenten la interacción comunitaria y generen entornos propicios para la armonía y la participación ciudadana.

Con la rehabilitación de plazas y parques, el Gobierno Municipal busca que la infraestructura urbana contribuya no solo a mejorar la imagen de la ciudad, sino también a crear condiciones que favorezcan la tranquilidad, la inclusión y el bienestar de la población.

Estas intervenciones consolidan una visión de desarrollo que apuesta por espacios modernos, seguros y funcionales, capaces de responder a las necesidades de una comunidad en constante crecimiento.

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