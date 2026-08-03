Ramos Arizpe impulsa recolección de materiales para evitar daños al drenaje

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de proteger la infraestructura urbana y prevenir afectaciones en el sistema de drenaje sanitario, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino puso en marcha una estrategia de recolección de materiales de construcción y escombros acumulados en distintos sectores del municipio. El edil informó que esta medida busca evitar obstrucciones en la red de alcantarillado, luego de detectarse taponamientos severos ocasionados por el arrastre de arena, residuos de construcción, llantas y otros materiales provenientes, en algunos casos, de obras residenciales inconclusas.

“Nosotros lo que estamos haciendo ahora con los montones de arena es que nosotros vamos, lo recogemos y le damos un vale por los costales que sacamos, y ese vale lo puede cobrar el día que quiera”, explicó Gutiérrez Merino. El presidente municipal destacó además que el Gobierno de Ramos Arizpe mantiene atención permanente a los reportes ciudadanos a través del chatbot municipal, herramienta mediante la cual se reciben diariamente entre 50 y 70 solicitudes relacionadas con baches, fallas en luminarias, drenaje y otros servicios públicos.

Las autoridades municipales señalaron que las personas interesadas en solicitar la recolección preventiva de materiales o reportar alguna problemática pueden comunicarse a las líneas telefónicas de Servicios Primarios o Atención Ciudadana. Finalmente, el alcalde adelantó que el ayuntamiento prepara diversas actividades con motivo de las fiestas patrias del 15 de septiembre y que ya se realizan los trámites necesarios para buscar la obtención de un récord Guinness que represente a Ramos Arizpe.