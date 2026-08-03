Ramos Arizpe impulsa recolección de materiales para evitar daños al drenaje

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Arizpe impulsa recolección de materiales para evitar daños al drenaje
    Las autoridades detectaron obstrucciones ocasionadas por arena, llantas y residuos provenientes de obras inconclusas. VANGUARDIA

El Municipio ofrece vales de materiales a constructores caseros y atiende más de 50 reportes diarios a través del chatbot de atención ciudadana.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de proteger la infraestructura urbana y prevenir afectaciones en el sistema de drenaje sanitario, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino puso en marcha una estrategia de recolección de materiales de construcción y escombros acumulados en distintos sectores del municipio.

El edil informó que esta medida busca evitar obstrucciones en la red de alcantarillado, luego de detectarse taponamientos severos ocasionados por el arrastre de arena, residuos de construcción, llantas y otros materiales provenientes, en algunos casos, de obras residenciales inconclusas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuadrillas-de-servicios-primarios-de-ramos-arizpe-trabajan-24-7-AA22554703

“Nosotros lo que estamos haciendo ahora con los montones de arena es que nosotros vamos, lo recogemos y le damos un vale por los costales que sacamos, y ese vale lo puede cobrar el día que quiera”, explicó Gutiérrez Merino.

El presidente municipal destacó además que el Gobierno de Ramos Arizpe mantiene atención permanente a los reportes ciudadanos a través del chatbot municipal, herramienta mediante la cual se reciben diariamente entre 50 y 70 solicitudes relacionadas con baches, fallas en luminarias, drenaje y otros servicios públicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/evaluan-reemplazo-de-tuberia-de-mas-de-50-anos-ante-constantes-hundimientos-en-la-avenida-panoramica-en-ramos-arizpe-JG22532391

Las autoridades municipales señalaron que las personas interesadas en solicitar la recolección preventiva de materiales o reportar alguna problemática pueden comunicarse a las líneas telefónicas de Servicios Primarios o Atención Ciudadana.

Finalmente, el alcalde adelantó que el ayuntamiento prepara diversas actividades con motivo de las fiestas patrias del 15 de septiembre y que ya se realizan los trámites necesarios para buscar la obtención de un récord Guinness que represente a Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drenaje

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Pensando a futuro

Morena: Pensando a futuro
true

Saltillo: ¿Qué nos queda?
true

POLITICÓN: 10 mil metros de bosque talados en Arteaga y el municipio... sin ver nada

La señora Rosa de Guadalupe Gutiérrez, “Tita”, relata cómo se manipuló la escena y las graves anomalías que obligaron a reabrir el expediente de su hija Elisa.

Coahuila: ‘Caso Elisa Loyo marca precedente y obliga al Estado Mexicano a investigar muertes violentas con perspectiva de género’
Más de 40 estaciones de degustación, vinos de Coahuila y música en vivo formarán parte de la décimo sexta edición del festival.

Anuncian venta de boletos para el Festival de la Paella 2026 en Saltillo; habrá precios desde 600 pesos
La suspensión reavivó las referencias al antecedente de violencia doméstica que involucró al pelotero venezolano en 2016.

¿Quién es Danry Vásquez? El pelotero sancionado por la LMB que estuvo involucrado en un caso de violencia doméstica
Las imágenes de decenas de miles de migrantes procedentes del África subsahariana intentando saltar vallas y nadar alrededor de los muelles para entrar en la ciudad española de Ceuta han despertado el temor en Europa a una nueva crisis migratoria.

Italia toma una medida ‘extraordinaria’ después de que 60 mil migrantes irrumpieran en una ciudad española
La presión sobre el sistema eléctrico ha aumentado a medida que Cuba lucha por asegurar las importaciones de combustible.

Cuba se sume en la oscuridad tras el colapso de su red eléctrica