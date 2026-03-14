Ramos Arizpe impulsa talleres gratuitos en la Casa de la Cultura

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Coahuila
/ 14 marzo 2026
    Ramos Arizpe impulsa talleres gratuitos en la Casa de la Cultura
    Jóvenes y adultos pueden participar en diversos talleres formativos que se imparten en la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Programas formativos y recreativos permiten a jóvenes y adultos aprender oficios, tecnología y actividades físicas en distintos horarios durante la semana

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de aprendizaje para la comunidad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene activa una serie de cursos y actividades formativas en la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe, dirigidas a jóvenes y adultos.

La oferta incluye opciones enfocadas en habilidades prácticas, tecnología y actividades recreativas, a las que pueden acceder personas desde los 15 años de edad.

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En esta nueva etapa se incorporaron nuevos talleres como carpintería, elaboración de velas artesanales, robótica, preparación de gelatinas y jabones aromáticos, con el objetivo de ampliar las alternativas para quienes buscan desarrollar conocimientos útiles o emprender proyectos personales.

ACTIVIDADES PARA APRENDIZAJE, BIENESTAR Y RECREACIÓN

Además de los nuevos cursos, continúan otros ya consolidados como computación y cocina, así como actividades matutinas enfocadas en el bienestar físico y el aprendizaje, entre ellas zumba, yoga e inglés.

Las sesiones se imparten en distintos horarios durante la semana, lo que permite que estudiantes, trabajadores y público en general puedan integrarse de acuerdo con su disponibilidad.

$!La oferta incluye actividades de aprendizaje, tecnología y bienestar, con horarios disponibles durante la mañana y la tarde.
La oferta incluye actividades de aprendizaje, tecnología y bienestar, con horarios disponibles durante la mañana y la tarde. CORTESÍA

La programación contempla clases de carpintería los lunes por la mañana; computación lunes, martes y miércoles; cocina lunes y jueves; velas artesanales los martes por la tarde; gelatinas los miércoles; robótica los viernes por la tarde y jabones aromáticos también los viernes en horario vespertino.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA COMUNIDAD

Las personas interesadas pueden inscribirse directamente en la Casa de la Cultura, en un horario de 15:00 a 20:00 horas.

Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 844 159 0171.

Estas actividades se desarrollan con el respaldo del ICATEC municipal y de Misiones Culturales, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la formación y participación cultural de la población.

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