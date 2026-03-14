Ramos Arizpe impulsa talleres gratuitos en la Casa de la Cultura

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de aprendizaje para la comunidad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene activa una serie de cursos y actividades formativas en la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe, dirigidas a jóvenes y adultos.

La oferta incluye opciones enfocadas en habilidades prácticas, tecnología y actividades recreativas, a las que pueden acceder personas desde los 15 años de edad.

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En esta nueva etapa se incorporaron nuevos talleres como carpintería, elaboración de velas artesanales, robótica, preparación de gelatinas y jabones aromáticos, con el objetivo de ampliar las alternativas para quienes buscan desarrollar conocimientos útiles o emprender proyectos personales.

ACTIVIDADES PARA APRENDIZAJE, BIENESTAR Y RECREACIÓN

Además de los nuevos cursos, continúan otros ya consolidados como computación y cocina, así como actividades matutinas enfocadas en el bienestar físico y el aprendizaje, entre ellas zumba, yoga e inglés.

Las sesiones se imparten en distintos horarios durante la semana, lo que permite que estudiantes, trabajadores y público en general puedan integrarse de acuerdo con su disponibilidad.