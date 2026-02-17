Ramos Arizpe: llaman a sumarse con donativos para adultos mayores del campo

Coahuila
/ 17 febrero 2026
    Ramos Arizpe: llaman a sumarse con donativos para adultos mayores del campo
    Teresita Escalante Contreras llamó a la ciudadanía a donar pañales y artículos de higiene para adultos mayores del área rural. MANUEL RODRÍGUEZ

DIF Ramos Arizpe requiere pañales y artículos de higiene para familias vulnerabLES

La Presidenta Honoraria del Sistema DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, hizo un llamado urgente a la población para sumarse a las causas sociales que benefician a los habitantes de los ejidos más alejados del municipio.

A pesar de haber visitado más de 40 comunidades rurales, las necesidades de higiene básica persisten entre la población. “Le invito a toda la ciudadanía a sumarse a esta causa donando pañales”, expresó la funcionaria municipal.

La prioridad actual es recolectar insumos para bebés y, especialmente, para adultos mayores que habitan en zonas de difícil acceso. “Nos hemos topado de que hay muchas personas adultos mayores que tienen hijos con discapacidad ya adultos”, explicó.

Escalante Contreras detalló que en cada comunidad visitada se detectan casos críticos que requieren apoyo externo. “En cada ejido siempre va a haber una persona, o tres, cuatro o cinco personas que necesiten pañales de adultos”, puntualizó.

Gracias a la colaboración con el Gobierno del Estado, se ha logrado mantener una frecuencia de visitas constante. “A través del Gobierno del Estado, por medio del DIF Coahuila, nos apoya con esta causa para hacer esta recolección de pañales”, señaló.

La presidenta enfatizó que incluso los artículos más sencillos representan un alivio económico para las familias campesinas. “Un rastrillo, pero ya cuando se los damos, hay personas que no tienen inclusive para comprarlo”, lamentó.

El apoyo de las empresas privadas ha permitido diversificar los beneficios entregados en las brigadas. “Por medio de Kimberly, por medio de Bic, nos están regalando también las plumas, los rastrillos que son también un beneficio”, compartió la titular.

A través de estos programas, se busca cubrir no solo las necesidades de las mujeres, sino de toda la familia rural. “Llevamos los rastrillos que son también un beneficio que llevamos a los ejidos que ya no nada más es para las mujeres”.

Finalmente, Teresita Escalante reiteró que el DIF Ramos Arizpe seguirá recorriendo el campo para entregar lo recaudado. “Hemos estado visitando alrededor de 40 ejidos... y yo creo que han sido también muchos más”, concluyó sobre la labor realizada.

