Ramos Arizpe logra calificación perfecta en evaluación de portales de transparencia 2025

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Coahuila
/ 29 marzo 2026
    Ramos Arizpe logra calificación perfecta en evaluación de portales de transparencia 2025
    El municipio obtuvo la máxima calificación en la revisión estatal de portales informativos. CORTESÍA

Revisión estatal valida publicación, actualización y acceso a datos oficiales, consolidando prácticas abiertas que permiten consulta pública clara y oportuna

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe cerró 2025 con un resultado que pocas administraciones alcanzan: una calificación perfecta en la revisión de sus portales informativos.

La evaluación, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio, confirmó que el municipio cumplió al cien por ciento con las obligaciones en materia de difusión de datos públicos. No se trató solo de cumplir, sino de hacerlo con orden, consistencia y acceso efectivo para la ciudadanía.

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El dictamen fue emitido por el órgano estatal encargado de supervisar estas prácticas, el cual verificó que cada apartado requerido estuviera debidamente publicado, actualizado y disponible para consulta.

Este desempeño no solo responde a un requisito legal; también se traduce en una herramienta concreta para que la población conozca cómo se ejerce la función pública.

Tomás Gutiérrez Merino, alcalde del municipio, atribuyó el resultado al trabajo coordinado de las distintas áreas administrativas, subrayando que la transparencia no depende de un solo departamento, sino de una cultura institucional.

INFORMACIÓN ABIERTA COMO BASE DE CONFIANZA

El proceso de evaluación contempló tanto las obligaciones generales como las específicas que marca la legislación estatal en la materia. Esto implicó revisar desde la estructura básica de información hasta los detalles más puntuales sobre el funcionamiento gubernamental.

El cumplimiento total significa que cualquier persona puede acceder a datos completos, vigentes y verificables sin obstáculos, lo que fortalece la rendición de cuentas.

Más allá del reconocimiento, el reto para la administración municipal es sostener este nivel. La transparencia, en este sentido, no es un logro estático, sino una práctica continua que exige actualización permanente y vigilancia constante.

El gobierno local reiteró que mantendrá esta línea de trabajo, con el objetivo de consolidar una gestión abierta que responda a las exigencias ciudadanas.

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